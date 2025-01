SÚHRN: Útok nožom v Spišskej Starej Vsi má dve obete,útočníka zadržali

- Po útoku bol podozrivý študent zhruba hodinu na úteku. Polícia po ňom vyhlásila pátranie a podarilo sa jej ho zadržať v lesnom poraste mimo územia mesta. Prípadom sa zaoberá Úrad boja proti organizovanej kriminalite.



- Policajný prezident Ľubomír Solák informoval, že po útoku bolo viac ľahko zranených osôb. Zdravotní záchranári spresnili, že na mieste boli ošetrení aj 51-ročný muž a 62-ročná žena z dôvodu akútnej stresovej reakcie.



- Motív páchateľa bude podľa policajného prezidenta Ľubomíra Soláka predmetom ďalšieho vyšetrovania. Posttraumatickú intervenciu označil za veľmi dôležitú, keďže sa incident stal počas vyučovania a v škole bolo množstvo ľudí.



- Generálny prokurátor Maroš Žilinka garantoval zákonnosť procesu objasňovania trestného činu. Právna kvalifikácia skutku zatiaľ podľa neho nie je definitívne uzavretá. Poznamenal, že útočník nie je "nepopísaný list papiera".



- Podozrivý študent mal podľa ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD) individuálny študijný plán a malo dôjsť k jeho komisionálnemu preskúšaniu. Minister deklaroval, že urobí všetko pre to, aby zistili príčiny útoku, prijali opatrenia a ochránili do budúcna deti aj učiteľov.



- Prezident SR Peter Pellegrini označil útok za skutočnú tragédiu. Podotkol, že nech bol motív útočníka akýkoľvek, ostali po ňom dvaja mŕtvi a ďalší zranení.



- Podpredseda Národnej rady SR poverený jej riadením Peter Žiga (Hlas-SD) v stanovisku uviedol, že celá spoločnosť musí odsúdiť akúkoľvek agresivitu a násilie a vrátiť sa k vzájomnému rešpektu a úcte k pravidlám a autoritám. Je podľa neho našou povinnosťou zabezpečiť, aby sa už nikdy nezopakovala podobná tragédia.



- Premiér SR Robert Fico (Smer-SD) dáva dohromady všetky relevantné údaje k tragickej udalosti. Je podľa neho ťažké porozumieť, čo sa na gymnáziu stalo.



- Útok odsúdili ministri aj viaceré parlamentné i mimoparlamentné politické strany. Blízkym obetí vyjadrili úprimnú sústrasť.



- Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) požiadal v súvislosti s útokom na zastavenie šírenia nenávisti. Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) vyzval na pristupovanie k tragédii s maximálnou citlivosťou a vyhýbanie sa špekuláciám či unáhleným záverom.



- Ministerstvo školstva je pripravené poskytnúť maximálnu pomoc pri zvládaní situácie. Zameria sa na poskytovanie psychologickej a inej odbornej podpory pre deti, učiteľov a všetkých zamestnancov školy, ktorí boli tragédiou priamo či nepriamo zasiahnutí. Okrem toho v spolupráci s krízovými tímami zriadili krízové linky pre všetkých, ktorých táto udalosť zasiahla.



- Odborový zväz školstva prijal správu o tragickom útoku s hlbokým zármutkom a zdesením. Predseda školských odborárov Pavel Ondek odsúdil akékoľvek násilie o to viac, ak je spáchané na pôde školy, ktorá má byť bezpečným miestom pre žiakov, študentov a zamestnancov.



- Komisár pre deti Jozef Mikloško reagoval, že útok je bolestivou pripomienkou toho, aké krehké je bezpečie detí, a zdôraznil naliehavú potrebu konať. Úprimnú sústrasť rodinám a blízkym, ktorých sa dotkla štvrtková tragédia, vyjadril aj verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský.



- Únia miest Slovenska odsúdila útok a verí zároveň v riadne vyšetrenie udalosti i prijatie opatrení na zabránenie ďalšieho šírenia zla, nenávisti a polarizácie v spoločnosti. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik vyhlásil, že tragédia je smutným dôkazom prehlbujúcich sa problémov v spoločnosti, ktoré sa často dotýkajú najmä mladých ľudí.



- Predseda Združenia Samosprávne kraje Slovenska (SK8) a šéf Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič uviedol, že násilie do škôl nepatrí a je povinnosťou venovať sa tejto téme s plnou vážnosťou. Zvlášť politici a verejní funkcionári musia podľa neho ísť príkladom a podporovať vytváranie bezpečného prostredia pre mladú generáciu.



- Vedúci Katedry bezpečnostného manažmentu Žilinskej univerzity v Žiline Andrej Veľas tvrdí, že útokom nožom či inými chladnými zbraňami sa nedá predchádzať. Reagovať je podľa neho potrebné okamžite, pričom sa ráta s určitou dojazdovou dobou zásahových jednotiek.



- Sociológ Václav Hřích si myslí, že spoločnosť musí viac dbať na prevenciu a všímať si deti v školách. Išlo podľa neho o exces jednotlivca, ale vyšetrovanie podľa neho ukáže pôvodný motív.



- Školská psychologička Kornélia Ďuríková uviedla, že dospelí by pri tragédiách mali zachovať pokoj a zdržať sa moralizovania alebo príliš silných vyjadrení na akúkoľvek adresu. Takéto tragédie podľa nej spoločnosťou vždy otrasú, lebo školy sú považované za bezpečné miesta.

Spišská Stará Ves/Bratislava 16. januára (TASR) - Na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok útočil vo štvrtok nožom 18-ročný študent. Usmrtil pritom 18-ročnú študentku a 51-ročnú učiteľku. Jedna 18-ročná študentka utrpela stredne ťažké zranenia, s ktorými ju previezli do nemocnice v Poprade. TASR v súvislosti s touto tragédiou prináša súhrn udalostí.