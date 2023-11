SÚHRN: Vláda R. Fica získala dôveru parlamentu

Bratislava 21. novembra (TASR) - Kabinet Roberta Fica (Smer-SD) získal dôveru Národnej rady (NR) SR. Poslanci odsúhlasili programové vyhlásenie vlády (PVV). Za hlasovalo 78 poslancov zo 143 prítomných, proti bolo 65.



- Vládny program poslancom predložil premiér minulý týždeň. Diskusia trvala štyri dni, vystúpilo v nej vyše 70 rečníkov, najmä z opozície. Nová vláda v programe deklarovala, že uprednostňuje silný sociálny a právny štát založený na princípoch trhového, dobre fungujúceho a v potrebnej miere regulovaného trhového hospodárstva. Predložiť program a požiadať o dôveru parlament musí podľa ústavy každá nová vláda do 30 dní od svojho vymenovania.



- Premiér Robert Fico avizoval, že chce do konca kalendárneho roka presadiť potrebné zmeny. Do nového roka chce ísť so schváleným štátnym rozpočtom aj ďalšími cieľmi z programového vyhlásenia vlády.



- Predseda Národnej rady SR a Hlasu-SD Peter Pellegrini označil schválenie programového vyhlásenia vlády za prvý krok k budovaniu silného a sociálne spravodlivého štátu.



-Predseda SNS a podpredseda NR SR Andrej Danko verí, že vláda vydrží štyri roky, deklaroval záujem na jej fungovaní.



- Opozičné strany programového vyhlásenie vlády kritizujú. Podľa Progresívneho Slovenska krajinu nikam neposunie. Hnutie Slovensko hovorí po jeho schválení o mafiánskom štáte. KDH ho považuje za neambiciózne a prázdne. SaS ho označilo za zlú správu pre občanov.