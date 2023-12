Súhrn vládou prerokovaných návrhov

Úrad špeciálnej prokuratúry sa má zrušiť. Kauzy, ktoré rieši, majú prejsť do agendy krajských prokuratúr. Vyplýva to z návrhu novely Trestného zákona, ktorou sa menia viaceré právne normy. Materiál v stredu schválila vláda. Kabinet zároveň odsúhlasil, aby sa legislatívna zmena prerokovala v skrátenom legislatívnom konaní. Ochrana pre oznamovateľov závažnej protispoločenskej činnosti by sa viac nemala poskytovať príslušníkom Policajného zboru. Vyplýva to z novely zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorú v stredu schválila vláda. Parlamentu navrhuje kabinet zákon prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Už poskytnutá ochrana pre policajtov by mala zaniknúť dňom nadobudnutia účinnosti novely zákona. Kontroly na slovenských hraniciach s Maďarskom sa predĺžia až do 22. januára 2024. Rozhodla o tom vláda SR na stredajšom rokovaní.Do štátneho rozpočtu poputuje zo štátneho podniku Vodohospodárska výstavba (VV) vyše 100 miliónov eur. Bude predstavovať osobitný odvod podniku. Ďalších viac ako 3,31 milióna eur pôjde na efektívnejšie činnosti verejnej správy pre Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Schválila to vláda na stredajšom rokovaní.Štát preplatí samosprávam spolu 518.245 eur za výdavky súvisiace s ochranou obyvateľstva počas mimoriadnej situácie pre ochorenie COVID-19. Návrh v stredu schválila vláda.Poskytovanie príspevku za ubytovanie odídenca sa predĺži do konca marca 2024. Výška príspevku za poskytnuté ubytovanie sa nemení. V stredu o tom rozhodla vláda.Vláda v stredu schválila návrh riešenia havarijného stavu kvality ovzdušia v meste Jelšava. Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) má z Environfondu zabezpečiť 3,15 milióna eur. Robiť tak má každoročne v rokoch 2024 až 2028.Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR ukončí nájomnú zmluvu so spoločnosťou Danubia Invest. Dôvodom je neplatenie nájomného. Celkový dlh nájomcu k 27. októbru predstavuje vyše 1,09 milióna eur. Vláda to schválila na stredajšom rokovaní.Nemocnica arm. generála L. Svobodu vo Svidníku sa od začiatku budúceho roka zaradí do pevnej siete poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom príjme I. typu. Návrh nariadenia vlády v stredu schválil kabinet. Má sa tým sanovať dostupnosť urgentnej zdravotnej starostlivosti v lokalite mesta Svidník a okolia.Vláda SR odvolala 33 prednostov okresných úradov. Miesto nich menovala nových. Kabinet o tom rozhodol na stredajšom rokovaní.