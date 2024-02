Súhrn vládou prerokovaných návrhov

Bratislava 14. februára (TASR) - Štátny tajomník ministerstva spravodlivosti Pavol Gašpar by sa mal stať novým riaditeľom Slovenskej informačnej služby (SIS). Vláda na stredajšom rokovaní vyslovila súhlas s jeho menovaním.Bratislava 14. februára (TASR) - Štátny podnik Vodohospodárska výstavba odvedie Ministerstvu životného prostredia (MŽP) SR 3,318 milióna eur zo zisku po zdanení za rok 2022. Finančné prostriedky majú byť použité na skvalitnenie činnosti štátnej a verejnej správy. Vyplýva to z materiálu predloženého ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou (Hlas-SD), ktorý v stredu schválila vláda.Bratislava 14. februára (TASR) - Štátna tajomníčka Ministerstva vnútra (MV) SR Lucia Kurilovská od štvrtka (15. 2.) prevezme funkciu predsedníčky slovenskej časti vo viacerých komisiách pre cezhraničnú spoluprácu. V stredu ju vymenovala vláda. Kurilovská vo funkciách nahradí svojich predchodcov, bývalých štátnych tajomníkov Vendelína Leitnera a Tomáša Opartyho.Bratislava 14. februára (TASR) - Prednostkou Okresného úradu (OÚ) Žilina sa od štvrtka (15. 2.) stane Emília Pavlusíková. O jej vymenovaní rozhodla vláda na stredajšom rokovaní.Bratislava 14. februára (TASR) – Riadenie činností Situačného centra SR (SITCEN), ktoré v rámci Bezpečnostnej rady (BR) SR pomáha vyhodnocovať bezpečnostnú situáciu, bude operatívnejšie a flexibilnejšie. Zmenu štatútu SITCEN-u, ktorý má flexibilnejšie reagovať na aktuálne bezpečnostné otázky a hrozby, schválila na stredajšom rokovaní vláda.Bratislava 14. februára (TASR) - Pri vyhodnocovaní výziev v zdravotníctve z plánu obnovy a zazmluvňovaní úspešných žiadateľov sa mešká. Vyplýva to z informácie o realizácii krízových opatrení z dielne rezortu zdravotníctva, ktorú v stredu vláda vzala na vedomie.