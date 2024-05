Súhrn vládou prerokovaných návrhov

Bratislava 2. mája (TASR) - Štátne nemocnice sa dofinancujú sumou 191 miliónov eur. Dostanú navyše aj 70 miliónov na pokrytie nárastu produkcie z dôvodu skracovania čakacích lehôt, zavádzania DRG systému, ako aj implementáciu optimalizácie siete nemocníc. Vyplýva to z informácie o opatreniach na podporu finančného zdravia verejných koncových nemocníc v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva, ktorú vláda vzala vo štvrtok na vedomie.Bratislava 2. mája (TASR) - Vláda Slovenskej republiky je pripravená naďalej konštruktívne prispievať k efektívnemu fungovaniu Európskej únie (EÚ) a k dosahovaniu ďalších benefitov pre občanov SR, majúc pri tom na mysli národné záujmy. Uviedla to vo vyhlásení k 20. výročiu vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie, ktoré schválila vo štvrtok.Bratislava 2. mája (TASR) - Slovensko a Taliansko uzavrú dohodu o policajnej spolupráci. Krajiny majú kooperovať za účelom predchádzania a boja proti kriminalite. Návrh na uzavretie dohody schválila vláda.Bratislava 2. mája (TASR) - Súčasťou aktivít v rámci osláv 80. výročia Slovenského národného povstania (SNP) bude aj obnova pamätného miesta na Jankovom vŕšku pri obci Uhrovec. Štát má na renováciu mohyly s pomníkom i zabezpečenie spomienkových osláv na tomto mieste vyčleniť 265.893 eur. Vyplýva to z návrhu, ktorý vo štvrtok schválila vláda.Bratislava 2. mája (TASR) - Povodne spôsobili za druhý polrok minulého roka škody vo výške 760.964 eur. V lete dominovali podľa Ministerstva životného prostredia SR povodne zapríčinené dažďom z trvalých alebo prívalových zrážok. V zime prevažovali povodne z topenia snehu a kombinácie topiaceho sa snehu a dažďa. Vyplýva to zo Správy o priebehu a následkoch povodní na území SR, ktorú vo štvrtok schválila vláda.