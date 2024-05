Súhrn vládou prerokovaných návrhov

Bratislava 22. mája (TASR) - Na Úrade vlády SR vznikne pracovná skupina k príprave opatrení a návrhu zákona na zlepšenie bezpečnostnej situácie. V stredu o tom rozhodla vláda.Bratislava 22. mája (TASR) - Projekt novej vojenskej nemocnice v Prešove by mal stáť podľa odhadov 550 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu na vydanie súhlasu s postupom pri realizácii stavebnej časti investičného projektu, ktorý v stredu schválila vláda. Kabinet zároveň súhlasil s prevodom pozemkov, na ktorých sa má stavať, pod rezort obrany. Odobril aj začatie obstarávania projektu.Bratislava 22. mája (TASR) - Zoznam omamných a psychotropných látok sa má rozšíriť. Zaradiť sa doň majú aj látky HHC, HHC-P a HHC-O, ktoré na Slovensku možno kúpiť v špeciálnych automatoch. Vyplýva to z návrhu novely zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch, ktorý v stredu schválila vláda.Bratislava 22. mája (TASR) - Koordinačným orgánom pre dohľad nad dodržiavaním povinností poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb vrátane internetových vyhľadávačov má byť Rada pre mediálne služby (RpMS). Vyplýva to z návrhu novely zákona o mediálnych službách a transpozície príslušných nariadení Európskej únie (EÚ), ktorý v stredu schválila vláda. Kabinet takisto odobril návrh, aby sa o legislatíve rokovalo v skrátenom konaní.Bratislava 22. mája (TASR) - Tepelné čerpadlá typu voda-voda by mohli byť oslobodené od odvádzania platieb a poplatkov za využívanie energetického potenciálu povrchových a podzemných vôd. Vyplýva to z novely vodného zákona z dielne Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, ktorú v stredu schválila vláda.Bratislava 22. mája (TASR) - Slovensko sa pripojí k Dohodám Artemis týkajúcim sa vesmírneho prieskumu. Ide o politickú iniciatívu Spojených štátov, ku ktorej sa pridalo zatiaľ 39 ďalších štátov sveta. Vláda v stredu vzala zámer na vedomie a splnomocnila na podpis dokumentov ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD).Bratislava 22. mája (TASR) - Nevyčerpané kapitálové výdavky z roku 2022 v kapitole Úradu vlády SR pre Úrad podpredsedu vlády budú použité na iný účel. Dôvodom je efektívne využitie týchto finančných prostriedkov. Vyplýva to z návrhu vicepremiéra pre plán obnovy a eurofondy SR Petra Kmeca (Hlas-SD), ktorý v stredu schválila vláda.Bratislava 22. mája (TASR) - Súčasťou Rady vlády SR pre protidrogovú politiku bude po novom aj minister cestovného ruchu a športu Dušan Keketi (nominant SNS). Vyplýva to z návrhu dodatku k štatútu rady, ktorý v stredu schválila vláda.Bratislava 22. mája (TASR) - Vláda schválila návrh na zvolenie Štefana Durdíka do funkcie člena dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). O návrhu musí ešte rozhodnúť Národná rada SR.