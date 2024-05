Súhrn vládou prerokovaných návrhov

Bratislava 29. mája (TASR) - Vláda v stredu odobrila výstavbu novej národnej nemocnice v bratislavskom Ružinove. Nemocnica by mala mať kapacitu 1015 lôžok a dokončená by mala byť najneskôr do konca roka 2032. V lokalite Rázsochy, kde mala nemocnica pôvodne stáť, chce štát najneskôr do roku 2031 postaviť Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) s kapacitou 446 lôžok.Bratislava 29. mája (TASR) - Sieť zastupiteľských úradov SR v zahraničí sa opätovne rozšíri aj o ambasády v austrálskom hlavnom meste Canberra a belgickom Bruseli. Vyplýva to z návrhu úpravy siete zastupiteľských úradov SR v zahraničí, ktorý v stredu schválila vláda. Zriadenie veľvyslanectiev sa má zrealizovať do konca júna.Bratislava 29. mája (TASR) - Vláda prispeje sumou 250.000 eur na podujatia Roka kresťanskej kultúry (RKK). Finančný príspevok pre 44 aktivít, ktoré s RKK súvisia, schválila na stredajšom zasadnutí.Bratislava 29. mája (TASR) - Rodinám obetí tragickej pondelkovej (27. 5.) nehody na diaľnici D1 pri Hornej Strede vyplatia po 50.000 eur. Návrh Ministerstva vnútra SR schválila v stredu vláda.Bratislava 29. mája (TASR) - Slovensko by mohlo mať nové vojenské zastúpenie na Veliteľstve Zboru rýchleho nasadenia NATO v španielskej Valencii. Celkovo by sa počet vojenských zástupcov vo vojenských štruktúrach NATO a Európskej únie (EÚ) mohol navýšiť zo 107 na 111. Vyplýva to z návrhu Ministerstva obrany SR, ktorý v stredu odsúhlasila vláda. Odobriť ho musí aj parlament.