Súhrn vládou prerokovaných návrhov

Bratislava 5. júna (TASR) - Príspevok za ubytovanie odídencov sa má po novom poskytovať iba 120 dní od prvého poskytnutia dočasného útočiska na území SR. Bez časového obmedzenia by ho mohli čerpať definované zraniteľné skupiny osôb. Nový systém má zabezpečiť väčšiu adresnosť a najmä udržateľnosť podpory na ďalšie obdobia. Vyplýva to z novely zákona o azyle, ktorú v stredu schválila vláda. Parlamentu ju navrhuje prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní.Bratislava 5. júna (TASR) - Na zamedzenie zvýšenému prieniku znečistených vôd z bývalej sideritovej bane do rieky Slaná vyčlení vláda 1,5 milióna eur. Kabinet prostriedky v stredu schválil na základe informácie o narastajúcom objeme vytekajúcej kontaminovanej vody.Bratislava 5. júna (TASR) - V prípade vyčerpania zdrojov z plánu obnovy sa má výstavba novej martinskej nemocnice dofinancovať. Vyplýva to z návrhu na určenie spôsobu financovania projektu, ktorý vláda schválila na stredajšom rokovaní.Bratislava 5. júna (TASR) - Samosprávam preplatia za záchranné práce počas deviatich mimoriadnych situácií spolu 317.393 eur. Vyplýva to z návrhu ministerstva vnútra, ktorý v stredu schválila vláda.Bratislava 5. júna (TASR) - Na veliteľstve operácie EUNAVFOR Aspides v Grécku by malo pôsobiť do päť príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR. Cieľom operácie je zaistiť námornú bezpečnosť a slobodu plavby v súvislosti s krízou v Červenom mori. Vyslanie vojakov v stredu odsúhlasila vláda, návrh musí odobriť aj parlament.Bratislava 5. júna (TASR) - Novou členkou Správnej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) bude od štvrtka (6. 6.) Lucia Surová. V stredu o jej vymenovaní rozhodla vláda.