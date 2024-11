Súhrn vládou prerokovaných návrhov

Bratislava 20. novembra (TASR) - Pilotnú a "rollout" fázu systémového riešenia bezpečnosti na základných a stredných školách by mohlo Ministerstvo vnútra (MV) SR pripraviť do konca septembra 2025. Vyplýva to z návrhu na zrušenie a zmenu niektorých úloh vyplývajúcich z uznesení vlády Slovenskej republiky, ktorý v stredu schválila vláda. Pôvodne mal rezort pilotnú a "rollout" fázu pripraviť bezodkladne. Projekt by mal okrem iného pre školy zabezpečiť kamerový systém.Bratislava 20. novembra (TASR) - Vláda na svojom stredajšom rokovaní schválila legislatívne opatrenia na zavedenie elektronizácie procesov evidencie cudzincov aj možnosť vydávania ID karty ako dokladu pre odídencov z Ukrajiny. Kabinet zároveň odobril aj návrh na skrátené legislatívne konanie, keďže elektronizácia evidencie je míľnikom v Pláne obnovy a odolnosti a novela zákona o pobyte cudzincov musí byť prijatá parlamentom do konca roka. Vyplýva to z materiálu, ktorý schválila vláda, predložilo ho Ministerstvo vnútra SR.Bratislava 20. novembra (TASR) - Zlepšenie kvality a zdravotnej bezpečnosti pitnej vody, zvyšovanie povedomia verejnosti o kvalite vody vo verejných vodovodoch či posilnenie ochrany vodných zdrojov patria medzi národné ciele Slovenska, ktoré majú zabezpečiť efektívnejšie využívanie a ochranu vôd a vodných ekosystémov, zachovanie biodiverzity a zníženie výskytu ochorení prenášaných prostredníctvom vody. Už štvrté národné ciele v rámci Protokolu o vode a zdraví k Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier z roku 1992 vláda schválila na stredajšom rokovaní.Bratislava 20. novembra (TASR) - Podpredsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) bude od začiatku budúceho roka Peter Chrastina. Do funkcie ho k 1. januáru 2025 menovala vláda na stredajšom rokovaní.Bratislava 20. novembra (TASR) - Pohotovostné zásoby väčšiny zdravotníckych pomôcok a osobných ochranných prostriedkov by sa mali zvýšiť. Najvyšší rast a dosiahnutie novonavrhnutého optimálneho stavu by mali zaznamenať zásoby návlekov na obuv, respirátorov FFP2 a jednorazových chirurgických masiek. Vyplýva to z návrhu tvorby pohotovostných zásob na roky 2025 - 2026, ktorý v stredu schválila vláda.Bratislava 20. novembra (TASR) - Na Slovensku by mohlo vzniknúť regionálne centrum OSN UN-HABITAT pre projekt Udržateľná odolnosť miest pre ďalšiu generáciu (SURGe). Návrh na jeho zriadenie schválila vláda na stredajšom rokovaní.Bratislava 20. novembra (TASR) - Vláda SR na svojom stredajšom rokovaní schválila program starostlivosti o Národný park (NP) Muránska planina, jeho ochranné pásmo a okolité chránené územia. Ide o územie s celkovou výmerou 39.236 hektárov. Zlepšiť sa má ochrana biotopov hlucháňa hôrneho, a to predovšetkým cez realizáciu opatrení. Vyplýva to z materiálu, ktorý kabinet odobril. Dokument na rokovanie predložilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR.Bratislava 20. novembra (TASR) - Vláda na svojom stredajšom rokovaní zaradila obmenu dopravného letectva Vzdušných síl Ozbrojených síl SR medzi strategické investície. Vyplýva to z dokumentu, ktorý na rokovaní v stredu schválil kabinet.