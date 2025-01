Súhrn vládou prerokovaných návrhov

Bratislava 22. januára (TASR) - Vláda spresnila podmienky pre záujemcov o pridelenie bytu v systéme štátom podporovaného nájomného bývania. Ide najmä o upresnenie pri posudzovaní príjmov záujemcov či výpočte priemerného mesačného príjmu domácnosti záujemcu. Úprava sa tiež týka zjednodušenia registrácie pre záujemcov o štátom podporované nájomné byty. Úpravu nariadenia o niektorých opatreniach v súvislosti so štátnou podporou nájomného bývania schválil vládny kabinet v stredu.Bratislava 22. januára (TASR) - V skupine 22 samospráv, ktoré zriadia centrá zdieľaných služieb v rámci míľnika plánu obnovy a odolnosti, nahradia Hnúšťu a Trhovište Liptovský Hrádok a Dlhé nad Cirochou. Vyplýva to z doplneného návrhu na vybraných prijímateľov prostriedkov formou priameho vyzvania, ktorý v stredu schválila vláda.Bratislava 22. januára (TASR) - V roku 2024 prijali príslušné výbory OSN v oblasti dodržiavania ľudských práv a základných slobôd jednu individuálnu sťažnosť proti SR, adresovanú Výboru OSN pre práva dieťaťa. Vyplýva to z informácie o vývoji individuálnych sťažností proti SR, ktoré prijali medzinárodné mechanizmy systému OSN. Správu zobrala v stredu vláda na vedomie.