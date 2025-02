Súhrn vládou prerokovaných návrhov

Bratislava 26. februára (TASR) - Investičný projekt Modernizácia traťového úseku Poprad Tatry - Vydrník bol určený za strategickú investíciu. Zahŕňa aj výstavbu nového tunela Španí háj, vybudovanie estakád, mostov a mimoúrovňových križovaní. Vyplýva to z návrhu ministra dopravy SR Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD), ktorý v stredu schválila vláda.Bratislava 26. februára (TASR) - Dočasné útočisko bude Slovenská republika poskytovať do 4. marca 2026. Ďalšie prípadné predlžovanie bude automatické v nadväznosti na rozhodnutia Rady Európskej únie (EÚ). Na rokovaní o tom v stredu rozhodla vláda, ktorá tak poskytovanie útočiska predĺžila.Bratislava 26. februára (TASR) - Vláda by mala byť o výskyte afrického moru ošípaných (AMO) v SR informovaná už len dvakrát ročne, a to do konca mája a do konca novembra. Vyplýva to z návrhu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV), ktorý v stredu schválila na svojom rokovaní vláda. Od októbra 2022 doteraz je vládny kabinet informovaný o AMO kvartálne, v termíne do 31. marca, do 30. júna, do 30. septembra a do 31. decembra.Bratislava 26. februára (TASR) - V porovnaní s predchádzajúcimi plánmi prípravy orgánov štátnej správy na úseku obrany štátu zahŕňa aktualizovaný plán aj aktivity prípravy miestnych orgánov štátnej správy. Upozorňujú na to predkladatelia Plánu prípravy orgánov štátnej správy na úseku obrany štátu na rok 2025 a výhľadovo na rok 2026. Materiál v stredu schválila vláda.