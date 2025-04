Súhrn vládou prerokovaných návrhov

Bratislava 23. apríla (TASR) - Na Slovensku bude v sobotu (26. 4.) štátny smútok. Dôvodom je úmrtie pápeža Františka, ktorý mal mimoriadny vplyv na verejný život v SR. Štátny smútok potrvá od 8.00 do 18.00 h. Taktiež by v tento deň mohli byť spustené štátne vlajky. Návrh premiéra Roberta Fica (Smer-SD) na vyhlásenie štátneho smútku schválila vláda na stredajšom rokovaní.Bratislava 23. apríla (TASR) - Vláda SR poverila ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), aby bezodkladne požiadal Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied (SAV) vypracovať komplexnú správu o kvantitatívnej analýze na prítomnosť DNA a iných látok vo vybraných retenčných šaržiach vakcín používaných proti ochoreniu COVID-19 v slovenskej populácii. Rovnako vypracovať znalecký a expertný posudok vplyvu prítomných látok na ľudský organizmus. Vládny kabinet sa na tom uzniesol na stredajšom rokovaní.Bratislava 23. apríla (TASR) - V súvislosti s mimoriadnou situáciou, ktorú vláda vyhlásila v reakcii na zvýšený výskyt medveďa hnedého, budú situáciu pomáhať monitorovať aj príslušníci Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Vláda na stredajšom rokovaní schválila vyčlenenie do 50 profesionálnych vojakov na tento účel. Opatrenie platí do 31. októbra.Bratislava 23. apríla (TASR) - Čistiareň odpadových vôd (ČOV) v katastrálnom území Mliečno v meste Šamorín prejde zo štátneho podniku Vodohospodárska výstavba (VV) na Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť (ZsVS). Kúpna cena bude 308.670 eur bez DPH. Zámer v stredu schválila vláda.Bratislava 23. apríla (TASR) - Slovensko by mohlo pristúpiť k dohovoru o policajnej spolupráci pre juhovýchodnú Európu. Týmto krokom by mohlo dôjsť k zefektívneniu medzinárodnej spolupráce v oblasti automatickej výmeny údajov o DNA, daktyloskopických údajov a údajov o evidencii vozidiel. Vyplýva to z návrhu Ministerstva vnútra SR na prístup k tomuto dohovoru, ktorý v stredu schválila na rokovaní vláda SR.Bratislava 23. apríla (TASR) - Predpokladané výdavky so zabezpečením prípravy a účasti Slovenska na budúcoročných zimných olympijských a paralympijských hrách v Miláne a Cortine d´Ampezzo predstavujú v rokoch 2025 - 2026 súhrnne 1.852.490 eur, z toho požiadavka na štátny rozpočet prostredníctvom kapitoly Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR je vo výške 1.377.050 eur. V kapitole MCRŠ bude alokovaný aj milión eur na prípadné odmeny za dosiahnuté výsledky slovenských športovcov. Vyplýva to z návrhu zabezpečenia prípravy a účasti reprezentantov SR na zimných hrách, rovnako i na tohtoročnej letnej deaflympiáde v Tokiu, ktorý v stredu schválila vláda.Bratislava 23. apríla (TASR) - Návrh novely zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín predloží minister zdravotníctva SR Kamil Šaško (Hlas-SD) na rokovanie kabinetu najneskôr v septembri 2025, pripravované znenie má pritom odrážať aj konsolidačné potreby. Vyplýva to z návrhu, ktorý v stredu odobrila vláda.Bratislava 23. apríla (TASR) - V komore národnostných menšín, ktorá tvorí súčasť Rady vlády SR pre národnostné menšiny, bude mať jedným členom zastúpenie aj goralská národnostná menšina. Vyplýva to zo zmeny a doplnenia štatútu rady, ktoré v stredu schválila vláda.Bratislava 23. apríla (TASR) - Držitelia kirgizských diplomatických pasov by sa mohli na Slovensku zdržať po novom v rámci obdobia 180 dní až 90 dní. Rovnaké pravidlá by mohli platiť aj pre slovenských diplomatov v Kirgizsku. Vyplýva to z medzivládnej dohody, ktorú na stredajšom rokovaní schválila vláda. Dohoda by mala nahradiť aktuálne platnú medzivládnu zmluvu, podľa ktorej mohli diplomati medzi krajinami cestovať bez víz iba na 30 dní.Bratislava 23. apríla (TASR) - Novým hlavným kontrolórom športu bude od 1. mája Jaroslav Magura. Na poste nahradí Marianu Dvorščíkovú, ktorá sa funkcie vzdala k 30. aprílu. Vláda jej rozhodnutie na stredajšom rokovaní vzala na vedomie, rovnako vymenovala Maguru do funkcie.Bratislava 23. apríla (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR v minulom roku vyčerpalo takmer celý svoj rozpočet - 99,5 percenta. V upravenom rozpočte na rok 2024 mu bolo schválených vyše 2,093 miliardy eur. Minulo o necelý milión eur menej. Vyplýva to z Návrhu záverečného účtu MV SR za rok 2024, ktorý v stredu zobrala vláda SR na svojom rokovaní na vedomie.Bratislava 23. apríla (TASR) - V rámci plnenia úloh, vyplývajúcich z revidovanej koncepcie väzenstva SR na roky 2022 až 2030, bolo zo strednodobých úloh vlani splnených alebo sa plní priebežne 31 úloh, čiastočne splnených bolo 37 a nesplnených sedem úloh. Z dlhodobých úloh sa priebežne plnia tri úlohy, čiastočne bolo splnených 15 a nebolo splnených 12 úloh. Vyplýva to zo správy o plnení úloh, vyplývajúcich z uvedenej koncepcie, za rok 2024, ktorú v stredu vláda vzala na vedomie.