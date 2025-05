Súhrn vládou prerokovaných návrhov

Bratislava/Handlová 15. mája (TASR) - Revíziou rizikových opatrení sa uvoľní na alternatívne opatrenia približne 451 miliónov eur. Vyplýva to z materiálu Zmena Plánu obnovy a odolnosti (POO) SR, z dielne podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca (Hlas-SD), ktorý vo štvrtok na svojom rokovaní v Handlovej schválila vláda.Bratislava 15. mája (TASR) - Do 15. júla by mala vzniknúť medzirezortná pracovná skupina k posilneniu právnej ochrany verejne činných osôb a prijatiu opatrení v oblasti verejného priestoru. Zriadenie orgánu odsúhlasila vláda na svojom štvrtkovom výjazdovom rokovaní v Handlovej.Handlová 15. mája (TASR) - Program starostlivosti o Národný park (NP) Veľká Fatra má zlepšiť ochrana biotopov hlucháňa hôrneho. Cieľom je odstránenie nedostatkov vytýkaných zo strany Európskej komisie. Ide o rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci nedostatočnej ochrany biotopov hlucháňa hôrneho. Vyplýva to z Programu starostlivosti o Národný park Veľká Fatra a jeho ochranné pásmo a o územia európskeho významu Veľká Fatra a Lúky v Trlenskej doline na roky 2025 - 2054, ktorý vo štvrtok schválila vláda.Bratislava/Handlová 15. mája (TASR) - Na výstavbu novej vojenskej nemocnice v Prešove pôjde z plánu obnovy 195 miliónov eur. Zvyšných 255 miliónov eur dofinancuje štát z vlastného rozpočtu, konkrétne z kapitoly rezortu obrany. Celkovo by tak nemocnica mala stáť 450 miliónov eur bez DPH. Vyplýva to z návrhu, ktorý vláda schválila na štvrtkovom výjazdovom rokovaní v Handlovej.Bratislava/Handlová 15. mája (TASR) - Slovenskí a českí záchranári by mohli v prihraničných oblastiach spolupracovať. Vyplýva to z rámcovej zmluvy medzi krajinami o cezhraničnej spolupráci v oblasti záchrannej zdravotnej služby (ZZS), ktorú vláda odobrila na štvrtkovom výjazdovom rokovaní v Handlovej. Zmluvou by sa podľa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR mohla zabezpečiť najlepšia dostupnosť ZZS v prihraničných oblastiach.Bratislava/Handlová 15. mája (TASR) - Ministerstvo dopravy (MD) SR nebude pripravovať návrh novely, ktorou sa mala zaviesť možnosť pre autoškoly vykonávať časť teoretickej výučby nielen e-learningom, ale aj dištančnou formou s inštruktorom autoškoly. Vyplýva to z návrhu na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády SR predloženým rezortom dopravy, ktorý vo štvrtok schválila vláda.