Súhrn vládou prerokovaných návrhov

Bratislava 21. mája (TASR) - Povodne v období druhého polroka 2024 spôsobili škody vo výške viac ako 7,66 milióna eur. Zasiahli všetkých osem krajov SR. Najviac bolo zasiahnuté západné Slovensko, a to najmä Bratislavský kraj v septembri. Vyplýva to zo správy o priebehu a následkoch povodní na území SR, ktorú v stredu schválila vláda. Kabinet takisto odsúhlasil vyše 10,82 milióna eur na refundáciu výdavkov súvisiacich s riešením povodní a ich následkov.Bratislava 21. mája (TASR) - Pravidlá pri prijímaní cudzincov by sa na Slovensku mohli zmeniť. Zrušiť by sa mohli ich niektoré administratívne povinnosti. Predĺžiť by sa mohla aj platnosť víz vydaných na požiadanie o pobyt - z 90 na 120 dní. Vyplýva to z návrhu novely zákona o pobyte cudzincov, ktorý v stredu na rokovaní schválila vláda. Ministerstvo vnútra, ktoré návrh zmeny legislatívy pripravilo, si od nej sľubuje zjednodušenie systému a odbremenenie cudzineckej polície.Bratislava 21. mája (TASR) - Koncepcia prevencie a boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku 2028 má realizovať preventívne programy a vytvoriť podmienky pre ne. Štát by mal tiež podľa nej poskytovať pomoc a podporu pre ľudí prechádzajúcich procesom radikalizácie. Vyplýva to z návrhu koncepcie, ktorý v stredu na rokovaní schválila vláda.Bratislava 21. mája (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR sa stane priamym prijímateľom prostriedkov z plánu obnovy a odolnosti, prostredníctvom ktorých bude financovať obstaranie energetických certifikátov a pasportov obnovy verejných budov vo svojej správe. Rozhodla o tom vláda na svojom stredajšom zasadnutí. Certifikáty majú rezortu rozšíriť možnosti získať na obnovu budov externé zdroje.Bratislava 21. mája (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR by malo najneskôr do konca decembra predložiť návrh zákona, ktorý zohľadňuje odporúčanie Výboru OSN na odstránenie rasovej diskriminácie, a to smerom k legislatíve týkajúcej sa riešenia dôsledkov nútenej sterilizácie. Uvádza to Štrnásta periodická správa Slovenskej republiky o implementácii Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie, ktorú na svojom stredajšom zasadnutí schválila vláda.Bratislava 21. mája (TASR) - Slovenskí vojaci by sa mali v prvom polroku 2025 zúčastniť na ďalších dvoch medzinárodných vojenských cvičeniach. Sú to cvičenia KASOTC 2025 v Jordánsku a MURTEC 2025 v Česku. Vyplýva to z návrhu na aktualizáciu súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 1. polroku 2025, ktorý v stredu kabinet na rokovaní schválil.Bratislava 21. mája (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR sa od 1. júla stane ďalším členom záujmového združenia právnických osôb DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS). Rozhodla o tom vláda na svojom stredajšom zasadnutí.Bratislava 21. mája (TASR) - Vláda na stredajšom rokovaní odobrila úpravy v chránených územiach, ktoré v novele zákona o ochrane prírody a krajiny predložili poslanci za SNS. Návrh je v druhom čítaní. Novela podľa Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR posilní práva súkromných vlastníkov pozemkov, zjednoduší chov hospodárskych zvierat v chránených územiach a zlepšiť má aj transparentnosť a predvídateľnosť v procesoch ochrany prírody. TASR o tom informovali z odboru komunikácie MŽP.