Súhrn vládou prerokovaných návrhov

Púchov 2. júla (TASR) - Na zlepšenie hospodárskej a sociálnej situácie v okresoch Púchov a Ilava uvoľnila vláda viac ako dva milióny eur. Takmer milión eur pôjde na konkrétne projekty samospráv v oboch okresoch. Vláda o tom rozhodla na stredajšom výjazdovom rokovaní v Púchove.Bratislava/Púchov 2. júla (TASR) - Parametre pre poskytovanie tzv. školského ovocia sa od nového školského roka 2025/2026 upravia. Vyplýva to z návrhu novely nariadenia o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktoré schválila na svojom výjazdovom rokovaní v Púchove vláda.Bratislava/Púchov 2. júla (TASR) - Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) zrekonštruuje v rámci plánu obnovy obvodové plášte Kliniky infektológie a geografickej medicíny a polikliniky nemocnice akademika Ladislava Dérera. Vyplýva to z návrhu na zmenu úlohy vyplývajúcej z uznesenia vlády z decembra 2023, ktorý v stredu schválila vláda. Celková hodnota investície je vyše 10,5 milióna eur. Rezort zdravotníctva pôvodne navrhoval obnoviť pavilón geriatrie, no pre rozsiahlejšie potrebné práce a dlhú realizáciu, ktorá by mohla ohroziť čerpanie z plánu obnovy, od tohto zámeru upustil.Bratislava 2. júla (TASR) - Oslavy zvrchovanosti v Starej Bystrici si vyžiadajú 132.060 eur. Z toho na organizáciu dostane ministerstvo kultúry 52.890 eur a obec 79.170 eur. Vyplýva to z návrhu na finančné a organizačné zabezpečenie podujatia, ktorý v stredu schválila vláda.Púchov 2. júla (TASR) - Vláda v stredu schválila návrh na organizačné a finančné zabezpečenie osláv 81. výročia Slovenského národného povstania. Celkové výdavky vychádzajú na 636.165 eur. Organizátormi osláv sú ministerstvá obrany, vnútra, zdravotníctva a kultúry a Úrad vlády SR. Oslavy sú naplánované na 29. augusta. Konať sa majú v Banskej Bystrici.Bratislava/Púchov 2. júla (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR opätovne zriadi v Kuvajte a Etiópii zastupiteľské úrady SR. Veľvyslanectvo v Kuvajtskom štáte bude sídliť v hlavnom meste Kuvajt, v Etiópii bude veľvyslanectvo v hlavnom meste Addis Abebe. Úrady boli v týchto krajinách zrušené v roku 2022. Návrh v stredu schválila vláda.Bratislava/Púchov 2. júla (TASR) - Ministri zdravotníctva, spravodlivosti a zahraničných vecí SR nedosiahli zhodu pri vyhodnocovaní návrhu znenia poslednej revízie textu Medzinárodných zdravotných predpisov (IHR) z roku 2024, od prijatia ktorých sa SR vlani v júni verbálne disasociovala. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) má preto do konca júla požiadať o nezávislé odborné právne stanovisko k predpisom vybraných odborníkov. Vláda mu úlohu nariadila na stredajšom rokovaní.Bratislava/Púchov 2. júla (TASR) - Jadro problému slovenského zdravotníctva vidí Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) v zlom systémovom nastavení, ktoré je dôsledkom nedokončenej zdravotníckej reformy spred 20-tich rokov. Systému chýba transparentnosť a efektívnosť, zlepšenia prichádzajú formou nesystémových riešení. Vyplýva to zo správy ÚDZS o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia (VZP) za rok 2024, ktorú vzala vláda v stredu na vedomie.Bratislava 2. júla (TASR) - Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) nebude musieť vypracovať a predložiť Akčný plán stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu SR 2030 na roky 2024 až 2026. Vláda jej v stredu zrušila túto úlohu. Takisto sa pre ministerku zrušila úloha vypracovať a predkladať akčné plány na nasledujúce obdobia do roku 2030. Dôvodom je nedostatok financií.