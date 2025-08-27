< sekcia Slovensko
Súhrn vládou prerokovaných návrhov
TASR prináša súhrn vládou prerokovaných návrhov.
Autor TASR
Senica 27. augusta (TASR) - Na zlepšenie hospodárskej a sociálnej situácie v okresoch Senica a Skalica i priľahlého regiónu uvoľnila vláda viac ako dva milióny eur. Vyše 1,14 milióna eur pôjde na konkrétne projekty obcí, miest a ďalších organizácií v okresoch Skalica, Senica, Trnava i Piešťany. Vláda o tom rozhodla na stredajšom výjazdovom rokovaní v Senici.
Bratislava 27. augusta (TASR) - Slovensko bude musieť v súlade s nariadením Európskej únie o liberalizácii trhu verejnej osobnej dopravy do roku 2030 vysúťažiť prevádzkovateľov všetkých železničných spojov. Vyplýva to z materiálu Liberalizácia dopravných služieb vo verejnom záujme na železničných a špeciálnych dráhach, ktorý v stredu zobrala na vedomie vláda.
Bratislava/Senica 27. augusta (TASR) - Celkové výdavky zo štátneho rozpočtu na Medzinárodnú špecializovanú výstavu Expo 2027 Belehrad dosiahnu sumu 9.859.312 eur, z toho 4.800.000 eur pôjde na realizáciu expozície, 3.059.312 eur na prevádzkové a personálne výdavky a 2.000.000 eur pôjdu na kultúrne a prezentačné podujatia, PR a marketing. Vyplýva to z návrhu z dielne Ministerstva cestovného ruchu a športu SR, ktorý v stredu na svojom výjazdovom rokovaní v Senici schválila vláda.
Senica 27. augusta (TASR) - Vláda určila Ministerstvo obrany (MO) SR ako priameho prijímateľa prostriedkov z plánu obnovy na rozvoj a modernizáciu Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove. Zmenu prijímateľa odsúhlasil vládny kabinet v stredu na výjazdovom rokovaní vlády v Senici.
Senica 27. augusta (TASR) - Štátnu cenu Alexandra Dubčeka získajú pri príležitosti štátneho sviatku Dňa Ústavy SR Štefan Grman, Jozef Banáš a Jan Telensky. O udelení cien rozhodla v stredu vláda na výjazdovom rokovaní v Senici.
Bratislava 27. augusta (TASR) - Vláda v stredu schválila návrh na zrušenie Stratégie rezortného vzdelávania na roky 2024 až 2030 na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. Splnenie viacerých opatrení a úloh z tejto stratégie bolo totiž podmienené zabezpečením finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, no v rámci konsolidácie verejných financií nie je možné podľa rezortu práce garantovať dostatočné finančné zdroje na ich realizáciu.
