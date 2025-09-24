< sekcia Slovensko
Súhrn vládou prerokovaných návrhov
TASR prináša súhrn vládou prerokovaných návrhov.
Autor TASR
Borša/Bratislava 24. septembra (TASR) - Na zlepšenie hospodárskej a sociálnej situácie v okresoch Trebišov a Rožňava uvoľnila vláda viac ako dva milióny eur. Viac ako 1,5 milióna eur pôjde na konkrétne projekty samospráv v oboch okresoch. Vláda o tom rozhodla na stredajšom výjazdovom rokovaní v Borši v okrese Trebišov.
Borša/Bratislava 24. septembra (TASR) - Slovensko uzatvorí s chorvátskou agentúrou pre dovoz a vývoz zbraní a vojenského vybavenia dohodu o nákupe látok na nové vojenské uniformy za viac ako 36,7 milióna eur bez DPH a poplatkov. Uniformy budú mať nový dizajn. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu na výjazdovom rokovaní v Borši schválila vláda.
Borša/Bratislava 24. septembra (TASR) - Medzi certifikované pracovné činnosti farmaceutov sa od októbra zaradí aj očkovanie dospelých osôb. Vyplýva to z úpravy nariadenia vlády o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania. Vládny kabinet návrh schválil na stredajšom rokovaní. Po absolvovaní certifikačnej prípravy tak farmaceuti budú oprávnení očkovať proti chrípke v lekárňach.
Borša/Bratislava 24. septembra (TASR) - Slovensko uzatvorí s chorvátskou agentúrou pre dovoz a vývoz zbraní a vojenského vybavenia dohodu o nákupe látok na nové vojenské uniformy za viac ako 36,7 milióna eur bez DPH a poplatkov. Uniformy budú mať nový dizajn. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu na výjazdovom rokovaní v Borši schválila vláda.
Borša/Bratislava 24. septembra (TASR) - Medzi certifikované pracovné činnosti farmaceutov sa od októbra zaradí aj očkovanie dospelých osôb. Vyplýva to z úpravy nariadenia vlády o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania. Vládny kabinet návrh schválil na stredajšom rokovaní. Po absolvovaní certifikačnej prípravy tak farmaceuti budú oprávnení očkovať proti chrípke v lekárňach.