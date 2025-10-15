< sekcia Slovensko
Súhrn vládou prerokovaných návrhov
TASR prináša súhrn vládou prerokovaných návrhov.
Autor TASR
Bratislava 15. októbra (TASR) - Rezort zdravotníctva chce prostredníctvom plánu obnovy zmodernizovať osem nemocníc. Vyplýva to z návrhu Ministerstva zdravotníctva SR, ktorý v stredu schválila vláda na rokovaní. Financie majú byť využité na modernizáciu urgentov, nákup prístrojového vybavenia a zníženie energetickej náročnosti nemocníc.
Bratislava 15. októbra (TASR) - Na rekonštrukciu vybraných budov Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) v Košiciach pôjde z plánu obnovy viac financií. Z pôvodne plánovaných približne 10,5 milióna eur sa alokovaná suma zvýši na viac ako 12 miliónov eur. Dôvodom je identifikácia potreby realizácie stavebných prác vo väčšom rozsahu, než sa pôvodne počítalo. Vláda odobrila zmenu výšky alokácie na stredajšom rokovaní.
Bratislava 15. októbra (TASR) - Na slovensko-ukrajinských cestných hraničných priechodoch má dôjsť k zmenám, ktoré rozšíria ich využitie. Vyplýva to z návrhu na uzavretie protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o zmene medzivládnej zmluvy o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach. Kabinet ho schválil na svojej stredajšej schôdzi.
Bratislava 15. októbra (TASR) - Dohoda medzi slovenskou a ukrajinskou vládou posilní technickú a finančnú spoluprácu medzi krajinami. Realizovať sa bude prostredníctvom projektov, ktoré zahŕňajú transfer know-how, konzultácie, dodávky technológií a granty. Zároveň sa podporí obnova a rekonštrukcia Ukrajiny po vojne, čím vzniknú nové príležitosti pre slovenské subjekty. Vyplýva to z Dohody medzi vládou SR a Kabinetom ministrov Ukrajiny o technickej a finančnej spolupráci, ktorú v stredu schválila vláda.
Bratislava 15. októbra (TASR) - Vláda schválila návrh zákona o osvedčovaní listín a podpisov na listinách. Vymedzujú a definujú sa v ňom pojmy a princípy pri aplikácii. Urobila tak na stredajšom rokovaní.
Bratislava 15. októbra (TASR) - Vláda SR v stredu schválila návrh dohody medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o vzájomnom prevode nehnuteľností určených na účely diplomatického zastúpenia. SR tak získa budovu i pozemky v Kyjeve a Užhorode, ukrajinská strana zas v Bratislave. Cieľom dohody je usporiadať vlastnícke a užívacie vzťahy oboch krajín k budovám ich veľvyslanectiev na území prijímajúceho štátu.
Bratislava 15. októbra (TASR) - Vláda SR súhlasí s podpisom Dohovoru Organizácie Spojených národov proti počítačovej kriminalite. Dohovor bude po podpise znovu predložený vláde. Uzniesla sa na tom na svojom stredajšom zasadnutí. Cieľom dohovoru je posilniť medzinárodnú spoluprácu v oblasti boja proti počítačovej kriminalite a v oblasti zhromažďovania elektronických dôkazov na účely vyšetrovania trestných činov alebo trestného konania.
