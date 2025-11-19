< sekcia Slovensko
Súhrn vládou prerokovaných návrhov
TASR prináša súhrn vládou prerokovaných návrhov.
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Za drobnú krádež sa má do Trestného zákona opätovne zaviesť pravidlo „trikrát a dosť“. Platiť by mala teda trestnosť priestupkovej recidívy páchateľov. Páchatelia majú byť potrestaní odňatím slobody až na dva roky po tom, ako trikrát po sebe za jeden rok spáchajú obdobný priestupok proti majetku. Vyplýva to z novely Trestného zákona, ktorú v stredu schválila vláda. Novelou sa má meniť aj Exekučný poriadok. Donucovacie opatrenia by mohol exekútor uložiť aj na vymoženie náhrady škody spôsobenej trestným činom alebo priestupkom. Vláda navrhla, aby parlament novelu schválil v skrátenom legislatívnom konaní.
Bratislava 19. novembra (TASR) - Na kompenzácie výdavkov spojených s mimoriadnymi udalosťami vyčlenil štát približne 381.000 eur. Peniaze pôjdu okresným úradom a samosprávam zasiahnutým požiarom, veternou smršťou či inými mimoriadnymi udalosťami. Okrem toho štát poskytne jednorazovú pomoc obyvateľom v celkovej výške približne 2,59 milióna eur. Vyplýva to z návrhu na úhradu výdavkov súvisiacich s úlohami a opatreniami civilnej ochrany počas mimoriadnej situácie a z návrhu na poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci obyvateľom po mimoriadnej udalosti, ktoré v stredu schválila vláda.
Bratislava 19. novembra (TASR) - Vláda odvolala mimoriadnu situáciu v súvislosti s výskytom slintačky a krívačky (SLAK) na Slovensku. Končí sa v stredu od 20.00 h. Ministri o tom rozhodli na svojom stredajšom zasadnutí.
Bratislava 19. novembra (TASR) - Vláda schválila návrh dohody o urovnaní medzi spoločnosťou Slovenské elektrárne (SE) a štátnym Slovenským vodohospodárskym podnikom (SVP). Taktiež odsúhlasila návrh dohody o urovnaní medzi spoločnosťou BRNO TRUST a SVP. Urobila tak na svojom stredajšom rokovaní.
Bratislava 19. novembra (TASR) - Predseda Slovenskej akadémie vied (SAV) má do 30. júna 2026 zabezpečiť vypracovanie Vízie rozvoja Slovenska do roku 2040 v súčinnosti s odborníkmi z vysokých škôl a univerzít. Taktiež má zabezpečiť do 31. januára 2027 vypracovanie Stratégie rozvoja Slovenska do roku 2040. Vyplýva to z materiálu Východiská a postup vypracovania Vízie a stratégie Slovenska do roku 2040 - Slovensko 2040, ktorý v stredu schválila vláda. Na rokovanie ho predložil premiér Robert Fico (Smer-SD).
