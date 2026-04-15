Súhrn vládou prerokovaných návrhov
Bratislava 15. apríla (TASR)
Bratislava 15. apríla (TASR) - Od piatka (17. 4.) už nebude platiť limit 400 eur na čerpanie nafty do nádrží automobilov. Vyplýva to zo zmeny nariadenia opatrení na obmedzenie spotreby motorovej nafty v čase stavu ropnej núdze, ktoré v stredu schválila vláda. V platnosti na ďalších 30 dní ale ostáva obmedzenie na čerpanie nafty do prenosných nádob v objeme maximálne desať litrov.
Bratislava 15. apríla (TASR) - Slovensko má dlhodobo kriticky nízky počet zdravotníkov. Ak chce do roku 2040 dosiahnuť priemerný štandard krajín Európskej únie, bude musieť na trh práce doplniť približne 77.000 zdravotníkov, pričom asi polovicu majú tvoriť sestry a približne štvrtinu lekári. Konštatuje to Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v návrhu Národnej stratégie stabilizácie a riadenia ľudských zdrojov v zdravotníctve do roku 2040, ktorý v stredu schválila vláda. Rezort v ňom predstavuje návrh konkrétnych opatrení na stabilizáciu personálu a udržanie zdravotníkov v systéme.
Bratislava 15. apríla (TASR) - Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom financií SR DataCentrum bude priamo určený prijímateľ financií z Plánu obnovy a odolnosti SR. Peniaze má použiť na nákup nových sieťových zariadení a komponentov. Organizácia má dostať v rámci Komponentu 16 plánu obnovy celkovo viac ako 2,3 milióna eur. Vyplýva to z materiálu ministerstva vnútra, ktorý v stredu schválila vláda.
Bratislava 15. apríla (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR bude od 1. mája členom záujmového združenia právnických osôb DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), ktorého úlohou je podporovať digitalizáciu samospráv a skvalitňovať elektronické služby. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda.
Bratislava 15. apríla (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR bude mať od štvrtka (16. 4.) nového generálneho tajomníka služobného úradu. Igora Tkačivského na tomto poste nahradí doterajší generálny riaditeľ sekcie legislatívy a právnych služieb MV Peter Ševcech. Výmenu na pozícii v stredu schválila vláda.
Bratislava 15. apríla (TASR) - V roku 2025 doručili Úradu vlády SR celkom 661 podaní, z toho šesť petícií, 55 sťažností, 322 iných podaní a 278 písomností súvisiacich s vybavovaním podaní všetkých druhov. Vyplýva to z informácie o vybavovaní petícií a sťažností za rok 2025 Úradom vlády SR a orgánmi štátnej správy, ktorú kabinet zobral na stredajšom rokovaní na vedomie.
Bratislava 15. apríla (TASR) - Slovensko má dlhodobo kriticky nízky počet zdravotníkov. Ak chce do roku 2040 dosiahnuť priemerný štandard krajín Európskej únie, bude musieť na trh práce doplniť približne 77.000 zdravotníkov, pričom asi polovicu majú tvoriť sestry a približne štvrtinu lekári. Konštatuje to Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v návrhu Národnej stratégie stabilizácie a riadenia ľudských zdrojov v zdravotníctve do roku 2040, ktorý v stredu schválila vláda. Rezort v ňom predstavuje návrh konkrétnych opatrení na stabilizáciu personálu a udržanie zdravotníkov v systéme.
Bratislava 15. apríla (TASR) - Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom financií SR DataCentrum bude priamo určený prijímateľ financií z Plánu obnovy a odolnosti SR. Peniaze má použiť na nákup nových sieťových zariadení a komponentov. Organizácia má dostať v rámci Komponentu 16 plánu obnovy celkovo viac ako 2,3 milióna eur. Vyplýva to z materiálu ministerstva vnútra, ktorý v stredu schválila vláda.
Bratislava 15. apríla (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR bude od 1. mája členom záujmového združenia právnických osôb DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), ktorého úlohou je podporovať digitalizáciu samospráv a skvalitňovať elektronické služby. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda.
Bratislava 15. apríla (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR bude mať od štvrtka (16. 4.) nového generálneho tajomníka služobného úradu. Igora Tkačivského na tomto poste nahradí doterajší generálny riaditeľ sekcie legislatívy a právnych služieb MV Peter Ševcech. Výmenu na pozícii v stredu schválila vláda.
Bratislava 15. apríla (TASR) - V roku 2025 doručili Úradu vlády SR celkom 661 podaní, z toho šesť petícií, 55 sťažností, 322 iných podaní a 278 písomností súvisiacich s vybavovaním podaní všetkých druhov. Vyplýva to z informácie o vybavovaní petícií a sťažností za rok 2025 Úradom vlády SR a orgánmi štátnej správy, ktorú kabinet zobral na stredajšom rokovaní na vedomie.