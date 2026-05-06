Súhrn vládou prerokovaných návrhov
TASR prináša súhrn vládou prerokovaných návrhov.
Autor TASR
Bratislava 6. mája (TASR) - Vláda schválila nový Občiansky zákonník. Urobila tak na stredajšom rokovaní. Občiansky zákonník má byť centrálnym všeobecným kódexom súkromného práva so širokým záberom. Obsiahnuť má čo najväčší rozsah súkromnoprávnych vzťahov, čím sa zabezpečí jednotnosť a prehľadnosť právneho systému.
Bratislava 6. mája (TASR) - Od doterajšej filozofie poskytovania benefitov prípravného konania spolupracujúcim osobám v podobe odloženia vznesenia obvinenia či prerušenia trestného stíhania má Trestný poriadok prejsť k systému benefitov formou mimoriadneho zníženia trestu, prípadne upustenia od potrestania spolupracujúcej osoby, a to vždy až v súdnej fáze trestného konania po podaní obžaloby alebo návrhu dohody o vine a treste. Vyplýva to z návrhu novely Trestného poriadku, ktorý v stredu schválila vláda.
Bratislava 6. mája (TASR) - Lieky na Slovensku by mohli byť dostupnejšie. Zabezpečiť to má novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, ktorú v stredu schválila vláda.
Bratislava 6. mája (TASR) - Látky 2-metylmetkatinón (2-MMC) a 4-brómometkatinón (4-BMC) by mohli byť zaradené do zoznamu psychotropných látok. Vyplýva to z novely zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch z dielne ministerstva zdravotníctva (MZ), ktorú vláda schválila na stredajšom rokovaní. Novela reaguje na výskyt nových psychoaktívnych látok na trhu a zohľadňuje, že sa často objavujú ako chemické modifikácie už kontrolovaných látok. Účinná ma byť od 1. novembra tohto roka.
Bratislava 6. mája (TASR) - Sudcovia Najvyššieho súdu (NS) SR, ktorí boli k 31. júlu 2021 členmi jeho správneho kolégia, by mohli požiadať o preloženie na Najvyšší správny súd (NSS) SR. Preloženie sa má udiať bez výberového konania a posudzovania ich sudcovskej spôsobilosti. Vyplýva to z novely zákona o sudcoch a prísediacich, ktorú v stredu schválila vláda.
Bratislava 6. mája (TASR) - Pomáhať s likvidáciou požiaru v Národnom parku České Švajčiarsko a odstraňovaním jeho následkov budú aj slovenskí vojaci. Vláda na svojom stredajšom rokovaní odsúhlasila ich vyslanie za účelom humanitárnej pomoci.
Bratislava 6. mája (TASR) - Zavedenie profesionalizácie a systematizácie preventívnych činností v Slovenskej republike je cieľom novely zákona o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti, ktorú vláda schválila na svojom stredajšom rokovaní. Ministerstvo vnútra (MV) SR plánuje prostredníctvom úpravy legislatívy vytvoriť právny rámec pre akreditáciu programov v oblasti prevencie kriminality.
Bratislava 6. mája (TASR) - Dlh v zdravotníctve na konci minulého roka dosiahol 2,42 miliardy eur. Medziročne stúpol o 379,19 milióna eur. Najvýznamnejší podiel na celkovej zadlženosti majú zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. Vyplýva to z informácie o vývoji dlhu v rezorte zdravotníctva za rok 2025, ktorú v stredu vláda vzala na vedomie.
Bratislava 6. mája (TASR) - Akčný plán Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií na roky 2026 - 2028 pozostáva z 19 opatrení. Najväčší dôraz kladie na podporu firemného výskumu a vývoja, rozvoj strategických iniciatív a posilnenie inovačného ekosystému. Vyplýva to z návrhu aktualizácie Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií 2030, ktorý schválila vláda na stredajšom rokovaní.
Bratislava 6. mája (TASR) - Z celkového počtu 105 úloh vyplývajúcich zo správy o plnení úloh z revidovanej Koncepcie väzenstva Slovenskej republiky na roky 2022 až 2030 za rok 2025 bolo 75 strednodobých a 30 dlhodobých. Celkovo sa podarilo splniť 53 úloh, čiastočne sa ich podarilo splniť 32 a nesplnených bolo 20 úloh. Vyplýva to zo správy, ktorú vláda SR vzala v stredu na vedomie.
