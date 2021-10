Suja čelí dvom disciplinárnym konaniam za správanie sa v pléne

Bratislava 26. októbra (TASR) - Poslanec Miroslav Suja (nezaradený) čelí dvom disciplinárnym konaniam za jeho správanie sa v pléne Národnej rady (NR) SR. V máji počas schôdze totiž oblial vodou ministra financií Igora Matoviča (OĽANO). Druhé konanie sa týka jeho výroku v pléne, keď označil poslanca Jána Benčíka (SaS) za vraha. Rozhodli o tom členovia Mandátového a imunitného výboru NR SR. Benčík žiada Suju, aby sa mu ospravedlnil. Za obliatie Matoviča hrozí poslancovi pokuta do výšky 2000 eur.



"V týchto dvoch návrhoch ešte bude sedieť mandátový a imunitný výbor. Teraz je ešte len začaté konanie. V prvej veci budeme odporúčať poslancovi Sujovi, aby sa ospravedlnil poslancovi Benčíkovi. V druhej veci už neprichádza k ospravedlneniu, ale k pokute 2000 eur," povedala pre TASR predsedníčka výboru Anna Andrejuvová (OĽANO). Na ďalšej schôdzi výboru majú členovia rozhodnúť o tom, či Suja dostane pokutu. Suja sa z utorkového zasadnutia výboru ospravedlnil, podľa Andrejuvovej sa môže ku konaniam na ďalšom výbore vyjadriť.



Návrh na konanie voči Sujovi vo veci obliatia Matoviča podal predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina). "Ak mandátový a imunitný výbor zistí, že poslanec narušil poriadok na schôdzi NR SR, odporučí národnej rade, aby mu uložila pokutu až do výšky 2000 eur," doplnila.



Poslanci tiež riešili podnet na poslanca Jozefa Pročka (OĽANO), ktorý v pléne NR SR uviedol: "(...) nekradol som ako Suja s Kotlebom na župe". Poslanec Marian Kotleba (ĽSNS) od neho žiadal ospravedlnenie. Výbor v tomto prípade nezačal disciplinárne konanie, keďže to neodobrila väčšina klubu. Pročko podľa svojich slov chcel, aby výbor začal konanie, za svojimi slovami o Kotlebovi si stojí.