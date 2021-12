Suja nazval Benčíka vrahom: Výbor rozhodol, že sa mu má ospravedlniť

Bratislava 2. decembra (TASR) - Poslanec Národnej rady (NR) SR Miroslav Suja (nezaradený) sa má v pléne NR SR ospravedlniť poslancovi Jánovi Benčíkovi (SaS) za to, že ho označil za vraha. Rozhodol o tom vo štvrtok Mandátový a imunitný výbor NR SR. Tento bod programu bude podľa šéfky výboru Anny Andrejuvovej (OĽANO) zaradený na najbližšiu riadnu schôdzu.



Suju tiež rieši výbor za to, že v pléne oblial vicepremiéra Igora Matoviča (OĽANO) pohárom vody. "Konanie sme zastavili, budeme o tom rozhodovať na ďalšej schôdzi výboru," povedala pre TASR Andrejuvová.



Poslanec bude zrejme čeliť aj ďalšiemu disciplinárnemu konaniu. Poslankyňa Romana Tabák (OĽANO) sa obrátila na výbor pre výrok, ktorý predniesol Suja na jej adresu, keď jej povedal: "Ja som nepredával zápasy ako vy a pre to bol aj odsúdený." Tabák hovorí, že ide o nepravdivý výrok, ktorý nie je založený na faktoch.



Poslanec Ján Szőllős (OĽANO) žiada disciplinárne konanie pre Milana Mazureka (nezaradený), ktorý mu v rozprave povedal: "Ja neviem, z ktorej sekty vás tu vypustili."



V oboch prípadoch ide podľa šéfky výboru o faktické tvrdenia, ktoré budú musieť poslanci dokázať, ak výbor začne disciplinárne konanie.