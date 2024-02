Sukeľ: Systém verifikácie liekov garantuje bezpečnosť

Bratislava 9. februára (TASR) - Verifikačný systém na overovanie pravosti liekov garantuje podľa prezidenta Slovenskej lekárnickej komory Ondreja Sukeľa bezpečnosť a originalitu liekov. Preto prípadov, keď sa do oficiálneho reťazca dostane liek, ktorý tam nepatrí, je výrazne málo. Uviedol to na piatkovej tlačovej besede pri príležitosti piateho výročia spustenia verifikačného systému na overovanie pravosti liekov na Slovensku.



Sukeľ vysvetlil, že falšovaný liek nie je len taký, ktorý je pochybne vyrobený, ale aj taký, ktorý je vyrobený štandardne, ale sa do oficiálneho reťazca dostane neoficiálnym spôsobom. Môže ním byť napríklad liek určený pre iný trh, prípadne taký, ktorý nemá požadovanú históriu. "Lieky vyrobené falošným spôsobom sa nemajú ani len šancu dostať na úroveň distribútora, pretože overovanie prebieha v rámci celého reťazca," priblížil.



Zdôraznil, že falšované lieky sú nebezpečné, pretože nikto nevie garantovať, čo obsahujú. "Z hľadiska overovania liekov je Slovensko najlepšie v Európe," uviedol Sukeľ. Dodal, že štatistika sa týka najmä percentuálneho overovania liekov, počtu falšovania a rôznych technických incidentov.



Riaditeľ Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Roman Dorčík potvrdil, že prípadov identifikácie falšovaného lieku je od spustenia systému veľmi málo. "Ja si konkrétne pamätám iba dva prípady," uviedol.



Verifikačný systém na overovanie pravosti liekov bol na Slovensku spustený v roku 2019 na základe smernice Európskej únie o falšovaných liekoch. Jeho úlohou je zabezpečiť liek na predpis bezpečnostnými prvkami, ktoré musia byť na vonkajšom obale balenia lieku. Cieľom systému je zvýšiť bezpečnosť pacientov a eliminovať falšovanie liekov. Zastrešuje ho Slovenská organizácia pre overovanie liekov.