ŠÚKL: Antimikrobiálnu rezistenciu spôsobuje zlé užívanie antibiotík
Rezistencia podľa odborníkov vzniká vtedy, keď si mikróby - baktérie, parazity či plesne - vybudujú odolnosť na lieky, ktoré ich kedysi dokázali zničiť.
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Antimikrobiálna rezistencia vzniká najčastejšie v dôsledku nesprávneho alebo príliš častého užívania antibiotík a iných antimikrobiálnych liekov. Upozornil na to Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) pri príležitosti Svetového týždňa povedomia o antimikrobiálnej rezistencii a Európskeho dňa antibiotík. TASR o tom informovala hovorkyňa ŠÚKL Lucia Balážiková.
„Predstavte si svet, v ktorom aj obyčajné bolesti hrdla, infekcie stredného ucha či drobné zranenia predstavujú riziko. Svet, v ktorom neexistujú účinné lieky a operácie či chemoterapia sú pre pacientov príliš nebezpečné. Aj keď to znie ako scenár katastrofického filmu, táto hrozba je až príliš reálna a týka sa nás všetkých,“ upozornil riaditeľ ŠÚKL Roman Dorčík. Dodal, že rezistencia navyše predlžuje čas hospitalizácie a zvyšuje náklady na zdravotnú starostlivosť.
Rezistencia podľa odborníkov vzniká vtedy, keď si mikróby - baktérie, parazity či plesne - vybudujú odolnosť na lieky, ktoré ich kedysi dokázali zničiť. „Témou tohtoročnej kampane je Konajme teraz: chráňme prítomnosť, zabezpečme budúcnosť a upozorňuje na to, že hrozba antibiotickej rezistencie je reálna tu a teraz. Svetová zdravotnícka organizácia varuje, že bez zmeny prístupu môžu rezistentné infekcie do roku 2050 spôsobiť viac úmrtí ako rakovina,“ priblížila Balážiková.
Podotkla, že antibiotiká sa často nadužívajú aj v chove zvierat, čo taktiež prispieva k šíreniu rezistencie. „Riešenie tejto hrozby si vyžaduje spoluprácu zdravotníkov, pacientov aj pôdohospodárov,“ zdôraznil Dorčík. Antibiotiká radí užívať iba vtedy, keď ich predpíše lekár na bakteriálnu infekciu. „Na vírusové ochorenia, ako je chrípka alebo nachladnutie, antibiotiká neúčinkujú, sú určené na liečbu bakteriálnych ochorení,“ spresnila Balážiková.
Dôležité je podľa jej slov dodržiavať správne dávkovanie a dĺžku liečby. „Lieky užívajte presne podľa pokynov lekára. Doužívajte celé balenie, aj keď sa cítite lepšie. Predčasné ukončenie liečby môže spôsobiť, že baktérie prežijú a stanú sa odolnými. Nikomu lieky nedávajte a neužívajte lieky, ktoré boli predpísané niekomu inému. Každá infekcia si vyžaduje presnú diagnózu a správne lieky,“ poznamenala.
Radí takisto správne triediť liekový odpad a nepoužité lieky odniesť do lekárne. „Baktérie cirkulujú medzi ľuďmi, zvieratami a životným prostredím. Správne nakladanie s odpadom prispieva k ochrane životného prostredia a znižuje antibiotickú rezistenciu,“ vysvetlila.
