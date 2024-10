ŠÚKL: Bezpečnosť mRNA vakcín sa monitoruje aj po ich uvedení na trh

Bratislava 13. októbra (TASR) - Bezpečnosť všetkých liekov vrátane mRNA vakcín sa neustále monitoruje aj po ich zaregistrovaní na trh. Poukázal na to Štátny ústav na kontrolu liečiv (ŠÚKL). Pripomenul, že mRNA vakcíny, rovnako ako iné lieky, prešli kontrolami, ktorých výsledky potvrdili ich bezpečnosť a účinnosť.



"mRNA vakcíny boli starostlivo testované v klinických štúdiách a prešli prísnym hodnotením Európskej liekovej agentúry (EMA). Na základe výsledkov, ktoré potvrdili ich bezpečnosť a účinnosť, boli schválené na použitie v celej Európskej únii," priblížil ústav na sociálnej sieti.



Ozrejmil, že vďaka účinkom mRNA vakcín je človek pred ochorením chránený bez toho, aby musel prejsť samotnou infekciou, prípadne bude mať infekcia výrazne ľahší priebeh. "mRNA (messenger RNA) je zjednodušene povedané návod, ktorý dáva našim bunkám inštrukcie na výrobu proteínov. mRNA vakcína proti COVID-19 obsahuje informáciu o časti vírusu - konkrétne o tzv. spike proteíne (hrotový proteín). Na základe tejto informácie si naše telo tento proteín samo vytvorí a náš imunitný systém sa ho naučí rozoznať. Spike proteín je malá časť vírusu, ktorá sa nachádza na jeho vonkajšom obale a sám o sebe nedokáže spôsobiť infekciu. Ak sa neskôr stretneme so skutočným vírusom, naše telo už bude vedieť, ako naň reagovať a rýchlo ho zničí," vysvetlil ŠÚKL.



Po splnení svojej úlohy sa podľa ústavu mRNA rozloží a organizmus ju vylúči. "mRNA z vakcíny nikdy nevstupuje do bunkového jadra, kde sa nachádza DNA. mRNA slúži len ako dočasný návod pre bunky, aby vytvorili spike proteín, a po vykonaní tejto úlohy sa rozloží a telo ju odstráni. Naša DNA tak zostáva úplne nedotknutá," spresnil.



ŠÚKL podotkol, že rovnako ako všetky lieky aj mRNA vakcíny môžu vyvolať vedľajšie účinky, ktoré sa ale nemusia prejaviť u každého. "Mierne vedľajšie účinky sú známkou toho, že imunitný systém na vakcínu reaguje a spustil proces tvorby protilátok. Medzi ne patria napríklad bolesť v mieste vpichu, únava, bolesť hlavy, svalov alebo kĺbov, horúčka či zimnica. Tieto príznaky sú väčšinou mierne a zmiznú po niekoľkých dňoch," uviedol.



Výskyt a intenzita vedľajších účinkov podľa neho závisí od mnohých faktorov, preto je očkovanie potrebné vždy konzultovať s ošetrujúcim lekárom.