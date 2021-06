Evidujú 5795 hlásených podozrení na nežiaduce účinky vakcín

Bratislava 11. júna (TASR) - V súvislosti s očkovaním proti novému koronavírusu Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k štvrtku (10. 6.) eviduje 5795 hlásených podozrení na nežiaduce účinky. Z celkového počtu hlásení je 447 závažných, čo predstavuje 7,7 percenta hlásení. Na svojej stránke to uviedol ŠÚKL.



Medzi najčastejšie hlásené závažné nežiaduce účinky patrili pretrvávajúci zvýšený krvný tlak, a to najmä u pacientov liečených na hypertenziu. Ďalšími boli tiež prekolapsový stav, kolaps, trombóza, pľúcna embólia, alergické reakcie, dočasná paralýza, krátkodobá strata vedomia, ale i náhla cievna mozgová príhoda. ŠÚKL upozornil, že sa objavil aj epileptický záchvat u pacientov liečených na toto ochorenie.



K štvrtku ústav evidoval spolu tri úmrtia v kauzálnej súvislosti s očkovaním, z toho pri dvoch prípadoch bol súvis stanovený ako možný, a to po vakcínach od konzorcia Pfizer/BioNTech a od Moderny. V jednom bol súvis stanovený ako pravdepodobný, a to po vakcíne od spoločnosti AstraZeneca. "Pri iných uzavretých prípadoch vrátane niektorých medializovaných bol súvis vylúčený," doplnil štátny ústav.



Celkovo bolo na Slovensku k strede (9. 6.) podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií prvou dávkou zaočkovaných 1.852.580 osôb a druhou dávkou 1.046.405 osôb.