ŠÚKL eviduje 7306 hlásených podozrení na nežiaduce účinky vakcín

Bratislava 16. júla (TASR) - V súvislosti s očkovaním proti novému koronavírusu Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k strede (14. 7.) evidoval 7306 hlásených podozrení na nežiaduce účinky. Z celkového počtu hlásení je 655 závažných, čo predstavuje 8,9 percenta hlásení. O týždennej štatistike hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu ochorenia COVID-19 informoval ústav na svojom webe.



Pri vakcíne od konzorcia Pfizer/BioNTech išlo o 333 závažných hlásení, z toho jedno úmrtie. Medzi hlásenými podozreniami na závažné nežiaduce účinky sa objavili pretrvávajúce zvýšenie tlaku krvi, a to zväčša u pacientov liečených na hypertenziu, prekolapsový stav, kolaps, zlyhanie očkovania, ale napríklad aj náhla cievna mozgová príhoda.



Pri vakcíne od spoločnosti Moderna išlo o 58 závažných hlásení, z toho jedno úmrtie. Medzi hlásenými podozreniami na závažné nežiaduce účinky boli dočasná paralýza, pretrvávajúce zvýšenie tlaku krvi, trombóza, kolaps či napríklad aj akútna ischémia mozgu.



V rámci vakcíny od spoločnosti AstraZeneca hlásili 249 závažných nežiaducich účinkov, z toho dve úmrtia. Najčastejšie išlo o krátkodobú stratu vedomia, kolaps, trombózu, ale aj o parézu tvárového nervu, epileptický záchvat u pacientov liečených na epilepsiu, pľúcna embólia, náhla cievna mozgová príhoda či napríklad infarkt myokardu.



Nežiaduce účinky nahlásili aj pri vakcíne od spoločnosti Johnson & Johnson, z toho sedem bolo závažných. Išlo o stratu vedomia a kolaps.



Pri neregistrovanej vakcíne Sputnik V zaznamenali jedno závažné hlásenie, a to pretrvávajúce zvýšenie tlaku krvi.



K štvrtku (15. 7.) evidoval ústav spolu štyri úmrtia v kauzálnej súvislosti s očkovaním, z toho pri troch prípadoch bol súvis stanovený ako možný (po vakcínach od konzorcia Pfizer/BioNTech, od spoločnosti Moderna a od spoločnosti AstraZeneca) a v jednom ako pravdepodobný (po vakcíne od spoločnosti AstraZeneca). Pri iných uzavretých prípadoch vrátane niektorých medializovaných bol súvis vylúčený. "Ak aj súvis nebol potvrdený, ale úmrtie bolo štátnemu ústavu nahlásené, hlásenie zasielame spolu s jeho popisom do európskej databázy nežiaducich účinkov (EudraVigilance)," doplnil štátny ústav.



Celkovo bolo na Slovensku k strede podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií prvou dávkou zaočkovaných 2.177.125 osôb a druhou dávkou 1.826.514 osôb.