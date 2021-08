Lieky a výživové doplnky sa líšia vo viacerých ohľadoch

Bratislava 24. augusta (TASR) – Okrem liekov a zdravotníckych pomôcok v lekárňach možno kúpiť aj výživové doplnky. Tie sa však od liekov líšia v účele či v ceste, akou sa dostávajú na trh. Na sociálnej sieti to pripomenul Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).



Výživové doplnky sú potraviny na doplnenie prirodzenej stravy, ktoré sú koncentrovanými zdrojmi živín, vitamínov, minerálnych látok alebo iných látok s výživovým alebo fyziologickým účinkom. „Slúžia teda ako doplnok stravy na podporu a ochranu zdravia. Na to, aby sa dostali na trh, nemusia prejsť klinickým skúšaním. Dohľad nad výživovými doplnkami vykonáva Úrad verejného zdravotníctva SR," vysvetlil ŠÚKL.



Lieky slúžia na prevenciu vzniku a liečbu ochorenia. Každý liek obsahuje jednu alebo viac účinných látok. „Na to, aby sa dostali na trh, musia prejsť niekoľkými fázami klinického skúšania aj registračným procesom. Dohľad nad všetkými liekmi vykonáva Štátny ústav pre kontrolu liečiv," spresnil ŠÚKL.



Dodal, že niektoré vitamíny či minerály môžu byť dostupné aj vo forme výživových doplnkov, aj liekov. Ide napríklad o vitamín C, D alebo horčík. „Ani pri výživových doplnkoch netreba zabúdať na správne dávkovanie a interakcie. S výberom správneho voľnopredajného lieku alebo výživového doplnku vám poradia v ktorejkoľvek lekárni," zdôraznil ŠÚKL.