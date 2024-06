ŠÚKL: Lieky je vhodné mať počas letu v príručnej batožine

Bratislava 8. júna (TASR) - Lieky nie je vhodné mať počas letu v podpalubnej batožine. Na všetkých letiskách s ňou nemusia zaobchádzať citlivo. Hrozí, že ju aerolinky stratia a pacient zostane bez liekov, ktoré pravidelne užíva. Upozornil na to Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). Lieky odporučil nosiť v príručnej batožine.



"Lieky by mali byť v originálnych, označených obaloch. K liekom na chronické ochorenia odporúčame mať lekársky predpis, respektíve lekársku správu, v ktorej sa uvádza aj dávkovanie lieku. Tieto dokumenty je vhodné preložiť do angličtiny. (...) Tekutiny a spreje s objemom presahujúcim 100 mililitrov zabaľte rovnako ako kozmetiku do priehľadného, uzatvárateľného, plastového vrecka s celkovou kapacitou jeden liter. Každá nádoba musí mať 100 ml alebo menej," priblížil.



Na ľudí tiež apeloval, aby si na dovolenku nebalili zbytočné množstvá liekov. "Pri špecifických liekoch - ako sú napríklad lieky s obsahom omamných a psychotropných látok - odporúčame kontaktovať aj príslušné veľvyslanectvo nielen cieľovej, ale aj tranzitnej krajiny," poznamenal. Vhodné je podľa neho tiež skontrolovať si pred letom pravidlá leteckých spoločností. "Aj napriek tomu, že v rámci krajín Európskej únie platia jednotné pravidlá, rôzne letecké spoločnosti môžu mať špecifické obmedzenia," dodal.