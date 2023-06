ŠÚKL: Lieky na bolesť a horúčku sú dostupnejšie, antibiotiká chýbajú

Bratislava 20. júna (TASR) - Situácia s dostupnosťou liekov na bolesť či horúčku sa zlepšila. Na slovenskom trhu sú opäť dostupné aj ich pediatrické formy s obsahom ibuprofénu a paracetamolu. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) Jana Matiašová. Nedostupnosť niektorých liekov, ako napríklad antibiotík či liekov na psychické ochorenia, podľa jej slov naďalej pretrváva.



"Dennodenne prijímame hlásenia o nedostupnosti liekov naprieč všetkými ATC skupinami. Vo väčšine prípadov je nedostupnosť spôsobená kapacitnými možnosťami výrobných závodov alebo oneskorením dodávok vstupných surovín či obalových materiálov do výrobných miest," ozrejmila hovorkyňa.



Zvýšený počet výpadkov eviduje ŠÚKL v skupine antibiotík. "Situácia s dostupnosťou antibiotík je síce lepšia ako na prelome rokov, respektíve začiatku roka 2023, stále však na trhu evidujeme vysoké percento antibiotík s prerušenými dodávkami," dodala. Obmedzená je podľa Matiašovej aj dostupnosť imunoglobulínov či liekov určených na psychické ochorenia. "Napríklad pri liekoch s účinnou látkou paroxetin, kde sa viackrát posúval dátum obnovenia dodávok. Podľa poslednej informácie by sa mala dostupnosť obnoviť po 6. júli," priblížila.