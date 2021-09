ŠÚKL: Lieky po exspirácii treba vrátiť do lekárne

Bratislava 2. septembra (TASR) - Lieky po exspirácii nie je vhodné vyhadzovať do odpadu a ani ich splachovať. Hrozí, že po nahromadení preniknú do pôdy a podzemných vôd a zaťažia tak životné prostredie a ohrozia verejné zdravie. Nespotrebované lieky a lieky po dátume spotreby je potrebné odniesť do ktorejkoľvek lekárne. Na sociálnej sieti to pripomenul Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).



Lieky pri odovzdávaní majú byť iba vo vnútornom obale, napríklad v blistri, sklenenej, plastovej nádobe či hliníkovej tube. Lieky sa následne z lekární zbierajú a spaľujú. "Minulý rok občania do lekární zaniesli 160,72 tony liekov, čo predstavuje finančné náklady vo výške 337.998 eur. Nespotrebované lieky spôsobujú finančnú záťaž nielen pre verejné zdroje, ale aj pre vás, preto si vždy poriadne premyslite, koľko liekov naozaj potrebujete do zásoby," upozornil ŠÚKL.



Pripomenul, že pri hromadnom skupovaní niektorých liekov, ako napríklad pred rokom na začiatku pandémie ochorenia COVID-19, môže tiež nastať ich nedostupnosť pre ľudí, ktorí lieky potrebujú. "Pred každým užívaním lieku si skontrolujte dátum exspirácie. Tento údaj nájdete na vonkajšom, ale aj na vnútornom obale lieku, na každom blistri s tabletami, na fľaštičke či tube," dodal ŠÚKL.



Dátum exspirácie zvyčajne udáva konkrétny mesiac a rok, dokedy je liek možné užiť, pričom platí, že liek je možné užiť až do posledného dňa v tomto mesiaci. "Po vypršaní, teda po exspirovaní, záručnej lehoty liek môže stratiť svoju účinnosť alebo kvalitu a v niektorých prípadoch môže predstavovať aj zdravotné riziká. Liek po uplynutí exspirácie preto v žiadnom prípade neužívajte," zdôraznil ŠÚKL.