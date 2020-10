Mechanizmus antigénového testu sa podobá tehotenskému testu

Bratislava 5. októbra (TASR) - Mechanizmus antigénového testu sa podobá na tehotenský test. Na sociálnej sieti to uviedol Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL), pričom vysvetlil, že na zariadení sa ukáže jedna kontrolná palička a druhá v prípade, že je človek infikovaný novým koronavírusom.



Rovnako ako pri PCR teste, tak aj pri antigénovom sa vzorka odoberá výterom z nosohltana. Následne sa vloží do malého zariadenia, ktoré približne do 15 minút stanoví výsledok.



„Na rozdiel od PCR testov, ktoré vo vzorke stanovujú RNA vírusu, antigénové testy pátrajú po bielkovine, ktorá vírus obaľuje. Antigénové testy si ľudia často mýlia s protilátkovými testami, nazývanými aj rýchlotesty. Ich mechanizmus je však úplne iný," zdôraznil ŠÚKL.



Ako ďalej ústav uviedol, pri protilátkových testoch sa odoberá vzorka krvi, z ktorej sa stanovujú protilátky proti vírusu. Najspoľahlivejšou metódou detekcie vírusu však podľa ústavu stále zostávajú PCR testy.



Antigénové testy sú podľa ŠÚKL o niečo menej spoľahlivé. Za vhodné ich považujú odborníci použiť v nemocniciach pri príjme pacientov so symptómami infekcie, akými sú horúčka, kašeľ, bolesť hrdla či napríklad únava, kedy nie je možné rozlíšiť, či má pacient ochorenie COVID-19 alebo napríklad chrípku.



Vhodné sú aj pri testovaní väčšej skupiny pacientov s podozrením na nový koronavírus, ako sú domovy sociálnych služieb.