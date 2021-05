ŠÚKL: Mimo lekárne hrozí riziko kúpy falšovaných liekov

Bratislava 4. mája (TASR) - Pri kúpe liekov mimo legálneho reťazca hrozí veľké riziko, že sa pacient dostane k falšovaným liekom. Napodobeniny sú na prvý pohľad často na nerozoznanie od originálnych liekov. Ich zloženie je však veľmi odlišné, môžu ohroziť zdravie aj život pacienta. Upozornil na to Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) na sociálnej sieti.



Na hraniciach EÚ sa každoročne zachytia milióny balení falšovaných liekov. "Medzi najčastejšie falšované lieky patria lieky na erektilnú dysfunkciu, na chudnutie, antidepresíva či anabolické steroidy. Od začiatku pandémie však stúpajú podnety na stránky s rôznymi neoverenými prípravkami na prevenciu či liečbu ochorenia COVID-19 a v niektorých krajinách sa objavujú aj falšované vakcíny," priblížil ŠÚKL.



Falšované lieky často neobsahujú žiadnu účinnú látku, prípadne jej obsahujú nedostatok. Na liečbu ochorenia preto môžu byť príliš slabé, čo môže mať za následok zhoršenie zdravotného stavu. Naopak, pri príliš vysokej koncentrácii účinnej látky hrozí predávkovanie. "Nezriedka sa objavujú prípady, keď prípravok obsahuje úplne inú účinnú látku, ako výrobca deklaruje," poukázal ŠÚKL.



V snahe docieliť, aby sa falšované lieky čo najviac podobali na originály, výrobcovia do nich pridávajú rôzne nebezpečné prímesi. "V takýchto liekoch sa našli napríklad jedy na potkany, cement, ťažké kovy, ako arzén, hliník a ortuť, protimrazové zmesi, farby na steny, parketový vosk či farbivá do tlačiarní," vymenoval ŠÚKL.



Rizikové sú aj lieky, ktoré boli vyrobené oficiálnym výrobcom, ale sú prebalené. Často ide o lieky po vypršaní exspiračnej doby s pozmeneným dátumom spotreby, prípadne lieky, ktoré boli odcudzené. "V takýchto prípadoch nie je možné zaručiť, že lieky boli uskladnené a prepravované v súlade s požadovanými podmienkami. Riziko hrozí najmä pri liekoch vyžadujúcich chladový reťazec – napríklad inzulíny a niektoré cytostatiká," priblížil ŠÚKL.



Falšovaným liekom sa dá podľa ŠÚKL vyhnúť tak, že si medikamenty budú pacienti nakupovať v lekárňach.