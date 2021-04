ŠÚKL nebol upozornený, že by testovanie vakcín v SAV porušilo zmluvu

Bratislava 8. apríla (TASR) - Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) tvrdí, že nebol nikým zodpovedným za dovoz vakcíny Sputnik V upozornený na to, že by malo testovanie v Slovenskej akadémii vied (SAV) údajne porušovať utajenú zmluvu s ruským výrobcom. Hovorkyňa ŠÚKL Magdaléna Jurkemíková to uviedla v reakcii na medializované informácie, že Ruský fond priamych investícií (RFPI) požiadal slovenskú vládu o vrátenie dodávky vakcíny Sputnik V.



"Štátny ústav pre kontrolu liečiv sa dôrazne ohradzuje voči dnešným zavádzajúcim tvrdeniam Ruského fondu priamych investícií ohľadne laboratórneho testovania šarží vakcíny Sputnik V, ktoré boli dovezené na Slovensko," spresnila s tým, že ŠÚKL nepozná obsah dohody medzi výrobcom vakcíny a Slovenskom, keďže podpísaná zmluva je utajená a nebola štátnemu ústavu poskytnutá.



Upozornila, že oficiálna sieť laboratórií EÚ kontroluje kvalitu vakcín registrovaných v EÚ, pričom vakcína Sputnik V nie je ani na Slovensku, ani v EÚ registrovaná a jej použitie bolo povolené mimo registračného procesu. "Napriek tomu ŠÚKL požiadal o spoluprácu 30 oficiálnych laboratórií určených na kontrolu liekov a vakcín v EÚ, ako aj akreditované laboratórium Biomedicínskeho centra SAV. Oficiálne laboratóriá EÚ vzhľadom na vyťaženosť pri prepúšťaní šarží registrovaných vakcín požiadavke nevyhoveli," doplnila.



Zdôraznila, že Biomedicínske centrum SAV má platné osvedčenie o dodržiavaní správnej výrobnej praxe v rozsahu kontroly kvality liekov.



RFPI mal 6. apríla 2021 poslať list, v ktorom žiada vládu SR o vrátenie vakcíny z dôvodu opakovaného porušenia zmluvy. Vrátená vakcína bude podľa RFPI použitá v iných krajinách.



RFPI vo svojom stanovisku podľa agentúry TASS uvádza, že ŠÚKL v rozpore s existujúcou zmluvou zabezpečil testovanie Sputnika V v laboratóriu, ktoré nie je súčasťou siete oficiálnych laboratórií EÚ na kontrolu liečiv.