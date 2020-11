ŠÚKL: Nespotrebované antibiotiká je potrebné odniesť do lekárne

Na snímke riaditeľka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Zuzana Baťová, archívne foto. Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 21. novembra (TASR) - Nespotrebované antibiotiká je potrebné odniesť do lekárne. V aktuálnej infokampani na to upozorňuje Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). Ako pre TASR uviedla hovorkyňa štátneho ústavu Magdaléna Jurkemíková, lieky nepatria do koša a musia sa zlikvidovať špeciálnym spôsobom.zdôraznila.Riaditeľka ŠÚKL Zuzana Baťová poznamenala, že antibiotiká treba užívať len na základe lekárskeho predpisu. Pripomenula, že neliečia chrípku, prechladnutie ani iné vírusové ochorenie. Diagnostika je v rukách lekára. Predpísané antibiotiká je podľa šéfky štátneho ústavu potrebné užívať vždy v tú istú hodinu, aby bola dosiahnutá potrebná hladina antibiotika v tele.komentovala.Odborníci zároveň pripomenuli, že mnohým ochoreniam sa dá efektívne a jednoducho predchádzať. Základom je správna hygiena rúk a absolvovanie povinných očkovaní. Pri závažnom ohrození verejného zdravia, akým je aktuálna pandémia nového koronavírusu, je podľa ústavu potrebné dodržiavať inštrukcie a odporúčania Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR ako nosenie rúška, zníženie mobility a podobne.dodala Jurkemíková.