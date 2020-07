ŠÚKL počas kontroly odhalil falošné testy na ochorenie COVID-19

Bratislava 23. júla (TASR) – Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) vo štvrtok pri cielenej inšpekcii odhalil falošné testy na ochorenie COVID-19. Ako pre TASR potvrdila hovorkyňa ústavu Magdaléna Jurkemíková, išlo o inšpekciu v spoločnosti Unipharma. Dané testy so sfalšovanými údajmi sú od spoločnosti Laverna Trade. O prípade informoval ako prvý portál tvnoviny.sk.



"Počas inšpekcie bol kontrolovaný aj test na COVID-19 od spoločnosti Laverna Trade. Na vonkajšom obale testu sa nachádzajú falošné údaje, ktoré navodzujú dojem, že ide o samotest na domáce použitie. Testu tiež chýba potrebná certifikácia," doplnila Jurkemíková s tým, že nálezy inšpekcie vyhodnotí v najkratšom možnom termíne a prijme potrebné kroky v súlade s platnou legislatívou.



Aj spoločnosť Unipharma pre TASR potvrdila, že testy nakúpila od slovenského distribútora na základe predloženej dokumentácie, pričom u dvoch testov od tohto distribútora zistili nedostatky v dokumentácii k testom. "Chýbajúci riadny návod na použitie v slovenskom jazyku, v jednom prípade aj neoprávnené označenie výrobku označením certifikátom zhody CE. Toto označenie pripája k výrobku výrobca, ktorý nesie zodpovednosť za ich pravosť," komentovala.



Doplnila, že na rozdiel od liekov nie je legislatívna povinnosť vybaviť zdravotnícke pomôcky bezpečnostnými prvkami, prostredníctvom ktorých by malo byť možné určiť a overiť pravosť jednotlivých zdravotníckych pomôcok. Unipharma pozastavila predaj týchto zdravotníckych pomôcok do lekární a vyžiadala si stanovisko od distribútora k chybnej dokumentácii.



Občanov aj lekárne ŠÚKL opätovne upozorňuje, že v súčasnosti na Slovensku nie sú registrované žiadne samotesty na COVID-19 na domáce použitie. Občanov preto vyzýva, aby si takéto testy nekupovali a v prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 postupovali v súlade s pokynmi Úradu verejného zdravotníctva SR.