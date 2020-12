Rozhodnutie o zvýšení počtu očkovacích dávok sa očakáva do pár dní

Bratislava 31. decembra (TASR) – Rozhodnutie, ktoré umožní z jednej fľaštičky očkovacej látky proti novému koronavírusu očkovať šesťkrát namiesto päť, by mohlo padnúť do niekoľkých dní. Pre TASR to uviedla Magdaléna Jurkemíková, hovorkyňa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.



Európska lieková agentúra (EMA) aktuálne posudzuje žiadosť konzorcia Pfizer/BioNTech o zmenu v registrácii vakcíny proti COVID-19. Ak mu EMA a Európska komisia vyhovejú, počet zaočkovaných ľudí z jednej fľaštičky očkovacej látky sa zvýši.



„Registračné rozhodnutie vydala Európska komisia na základe vedeckého posúdenia Európskej liekovej agentúry. Zmena takéhoto rozhodnutia sa preto takisto musí uskutočniť na úrovni EÚ na základe dodania dát o využití šiestich dávok z jednej liekovky," opísala Jurkemíková. EMA bezodkladne zmenu posúdi a vydanie rozhodnutia sa tak podľa hovorkyne očakáva do niekoľkých dní.