ŠÚKL: Sme otvorení diskusii vedenej s rešpektom k vedeckým poznatkom

Bratislava 14. apríla (TASR) - Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) je otvorený odbornej diskusii vedenej s rešpektom k vedeckým poznatkom. Splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 a poslanec Národnej rady SR Peter Kotlár (SNS) svoje tvrdenia vedeckými dôkazmi doteraz nepodložil. Nezmení to ani fotografia neznámeho pôvodu či emotívne osobné útoky. V reakcii na Kotlárovu štvrtkovú (10. 4.) tlačovú konferenciu o tom TASR informovala hovorkyňa ŠÚKL Lucia Balážiková.



„Štátny ústav pre kontrolu liečiv považuje za svoju povinnosť poskytovať verejnosti overené a zrozumiteľné informácie o regulácii a bezpečnosti vakcín, a to v celom kontexte vedeckého poznania. Rovnako za svoju povinnosť považujeme udržiavať ťažisko verejnej diskusie v odbornej rovine - minimálne na úrovni overiteľných faktov,“ uviedla.



Splnomocnenec vo štvrtok vyzval koalíciu a premiéra Roberta Fica (Smer-SD) na ukončenie očkovania mRNA vakcínami na princípe distribúcie pomocou nanotechnológie.



Tvrdil, že ak by bol ministrom zdravotníctva, Slovensko by okamžite vystúpilo zo Svetovej zdravotníckej organizácie. Kotlár takisto odmieta podpísanie pandemickej zmluvy, pokým bude vo funkcii. „Veľmi ochotne roztrhám svoj originálny diplom, ak podpíšeme pandemickú zmluvu alebo neprestaneme očkovať mRNA vakcínami a ŠÚKL a Slovenská akadémia vied neodpovedia na tie otázky, na ktoré bol zvolaný nový špeciálny vyšetrovací tím,“ povedal Kotlár.