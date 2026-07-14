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ŠÚKL sťahuje z trhu liek na liečbu infekcií močových ciest
Liek sa sťahuje z úrovne distribučných spoločností, lekární a zdravotníckych zariadení.
Autor TASR
Bratislava 14. júla (TASR) - Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) informuje o stiahnutí lieku Nitrofurantoin Pharmevid 100 mg, používaného na liečbu a prevenciu bakteriálnych infekcií močových ciest, z trhu. Stiahnutie lieku z trhu sa vzťahuje na šarže s číslom 8250243 a 8250235 s dátumom exspirácie marec 2028. ŠÚKL o tom informuje na webe.
„Dôvodom stiahnutia dotknutých šarží lieku Nitrofurantoin Pharmevid tvrdé kapsuly 100 mg je zistený nedostatok v kvalite lieku - výsledok mimo limitu špecifikácie lieku v skúške disolúcie,“ ozrejmil ústav.
Liek sa sťahuje z úrovne distribučných spoločností, lekární a zdravotníckych zariadení. Liečba pacientov podľa ŠÚKL nebude ohrozená, pretože na slovenskom trhu sú dostupné aj iné lieky s obsahom rovnakého liečiva, v rovnakej liekovej forme a rovnakými terapeutickými indikáciami. „O vhodnej liečbe sa poraďte s ošetrujúcim lekárom,“ dodal ústav.
Liek je určený na liečbu akútnych infekcií dolných močových ciest, krátkodobú prevenciu infekcií napríklad pri zavedení močového katétra alebo pri operáciách močových ciest a na dlhodobú liečbu pretrvávajúcich infekcií močových ciest, ktoré nie je možné účinne liečiť inými liekmi.
„Dôvodom stiahnutia dotknutých šarží lieku Nitrofurantoin Pharmevid tvrdé kapsuly 100 mg je zistený nedostatok v kvalite lieku - výsledok mimo limitu špecifikácie lieku v skúške disolúcie,“ ozrejmil ústav.
Liek sa sťahuje z úrovne distribučných spoločností, lekární a zdravotníckych zariadení. Liečba pacientov podľa ŠÚKL nebude ohrozená, pretože na slovenskom trhu sú dostupné aj iné lieky s obsahom rovnakého liečiva, v rovnakej liekovej forme a rovnakými terapeutickými indikáciami. „O vhodnej liečbe sa poraďte s ošetrujúcim lekárom,“ dodal ústav.
Liek je určený na liečbu akútnych infekcií dolných močových ciest, krátkodobú prevenciu infekcií napríklad pri zavedení močového katétra alebo pri operáciách močových ciest a na dlhodobú liečbu pretrvávajúcich infekcií močových ciest, ktoré nie je možné účinne liečiť inými liekmi.