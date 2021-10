Tretiu dávku vakcíny dostalo na Slovensku už 150 ľudí, tvrdí ŠÚKL

Bratislava 15. októbra (TASR) - Treťou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 sa doposiaľ do štvrtka (14. 10.) zaočkovalo 149 osôb. Vyplýva to z informácie, ktorú zverejnil na svojej stránke Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).



Celkovo bolo na Slovensku podľa údajov Národného centra zdravotných informácií (NCZI), na ktoré sa štátny ústav odvoláva, zaočkovaných prvou dávkou vakcíny 2.475.646 osôb a druhou dávkou 2.276.678 osôb. Na Slovensku sa pri tretej dávke nateraz očkuje vakcínou Comirnaty od konzorcia Pfizer/BioNTech.



Rezort zdravotníctva sprístupnil možnosť registrácie na podanie tretej dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19 oficiálne v stredu (13. 10.) podvečer. Očkovanie treťou dávkou je dobrovoľné, určené je pre pacientov s oslabenou imunitou.



SMS správy rozposiela v tejto súvislosti NCZI. Riadi sa zoznamom od zdravotných poisťovní. Po doručení informačnej SMS sa môžu záujemcovia o tretiu dávku zaregistrovať na stránke www.korona.gov.sk alebo www.vakcinacia.nczisk.sk. Teda registrácia na tretiu dávku prostredníctvom elektronického formulára bude umožnená len tým pacientom, ktorí dostanú informačnú SMS, upozornilo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR. S informačnou správou sa možno dostaviť aj do vakcinačného centra, v ktorom sa dá zaočkovať bez registrácie.



Pacienti, ktorí nedostanú SMS správu od NCZI a majú diagnózu, ktorá ich oprávňuje na podanie tretej dávky, musia navštíviť svojho ošetrujúceho lekára, ktorý im po zhodnotení ich zdravotného stavu vystaví výmenný lístok. S ním sa následne bez registrácie dostavia do vakcinačného centra alebo k ambulantnému lekárovi, ktorý očkuje proti ochoreniu COVID-19. Podanie tretej dávky vakcíny pre túto skupinu pacientov je možné najskôr štyri týždne po podanej druhej dávke. MZ SR odporúča všetkým záujemcom, aby pred podaním tretej dávky konzultovali svoj zdravotný stav so svojím ošetrujúcim lekárom.



Očkovanie zdravotníkov a klientov zariadení sociálnych služieb treťou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 je možné najskôr šesť mesiacov po podaní druhej dávky vakcíny. Podľa MZ SR nateraz nie je možné podať tretiu dávku vakcíny tým osobám, ktoré v minulosti prekonali ochorenie COVID-19 a už sú zaočkované dvomi dávkami vakcíny.