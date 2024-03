Najbližšie týždne majú z lekární zvážať nespotrebované lieky

Bratislava 27. marca (TASR) - V najbližších týždňoch sa majú zo slovenských lekární začať zvážať nespotrebované lieky. Prioritou prvého zvozu majú byť lekárne, kde sa liekový odpad hromadí najviac. TASR o tom informoval Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) s tým, že verejné obstarávanie na zabezpečenie zvozu bolo úspešné.



"Verejnú súťaž, do ktorej sa mohli záujemcovia prihlásiť do 23. februára 2024, vyhrala spoločnosť Detox, s. r. o. Firma zabezpečí zvoz liekov nespotrebovaných fyzickými osobami zhromaždenými vo verejných lekárňach na území SR a rovnako zabezpečí aj zneškodnenie liekového odpadu v spaľovni," priblížil ŠÚKL.



Prioritou prvého zvozu majú byť najkritickejšie lekárne. "Lekárne mohli do aplikácie spoločnosti nahlasovať množstvo nahromadeného liekového odpadu. Tým sme zistili, kde je situácia najkritickejšia," poznamenal riaditeľ ŠÚKL Roman Dorčík.



Na hromadenie pacientami nespotrebovaných liekov v lekárňach v januári upozornili Slovenská lekárnická komora a Asociácia prevádzkovateľov sieťových lekárni. Poukázali na to, že ŠÚKL zber naposledy zabezpečil v marci minulého roka. Ten reagoval, že vlaňajší jesenný zber bol obmedzený, a to z dôvodu zatvorenia spaľovní a vzhľadom na ukončenie pôvodnej zmluvy platnej do 31. decembra.