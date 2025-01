ŠÚKL: V roku 2024 sa vyzbieralo 291 ton liekového odpadu

Bratislava 28. januára (TASR) - V roku 2024 sa vyzbieralo 291 ton liekového odpadu. Informovala o tom hovorkyňa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) Lucia Balážiková. Upozornila, že jarný turnus zberu sa začína vo februári.



"V záujme zefektívnenia celého procesu by sme všetky lekárne chceli ešte raz vyzvať, aby stav svojho odpadu nahlásili prostredníctvom aplikácie Lekáreň najneskôr do 14. februára," uviedol riaditeľ ŠÚKL Roman Dorčík a dodal, že lekárne, ktoré informácie aktualizovali, sú už zahrnuté do plánovania odvozu.



Hovorkyňa priblížila, že nespotrebované lieky a lieky po exspirácii môžu pacienti odniesť do ktorejkoľvek lekárne. "Lieky nikdy nevyhadzujte do komunálneho odpadu ani nesplachujte do toaliet," zdôraznil Dorčík. Podľa jeho slov môžu kontaminovať pôdu a podzemné vody, čím ohrozujú životné prostredie aj verejné zdravie.



ŠÚKL pripomenul, že lieky je potrebné odovzdať iba vo vnútornom obale, ako je blister, sklenená alebo plastová nádoba či hliníková tuba. "Vonkajší obal a príbalový leták patria do komunálneho odpadu a môžu sa recyklovať," doplnila Balážiková.



Objasnila, že medzi liekový odpad nepatria výživové a potravinové doplnky (vrátane vitamínov a čajov), homeopatiká, zdravotnícke pomôcky či kozmetika. Ihly, ktoré sú súčasťou pôvodného balenia lieku, radí ŠÚKL odovzdať v samostatnej nádobe.



Hovorkyňa spresnila, že prostriedky vynaložené na zber predstavujú viac ako 970 tisíc eur. Počas jarného zberu sa vyzbieralo 237 ton odpadu, kým počas jesenného zberu to bolo približne 54 ton.