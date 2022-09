ŠÚKL: Vakcíny proti ovčím kiahňam majú výpadok kvôli zvýšenému dopytu

Bratislava 10. septembra (TASR) - Dodávku vakcín Varivax proti ovčím kiahňam od septembra dočasne prerušili. Dôvodom je neočakávaný zvýšený dopyt. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) Magdaléna Jurkemíková. Ďalšie balenia majú prísť budúci týždeň.



"Momentálne podľa vyjadrenia držiteľa registrácie sa v distribúcii nachádzajú posledné vakcíny. Prerušenie dodávania lieku držiteľ oznámil od 1. septembra," spresnila. V piatok (16. 9.) majú doviesť 1000 balení vakcíny. ŠÚKL podľa hovorkyne v tejto veci povolil výnimku, a to dovoz cudzojazyčných balení.



Varivax je jedinou vakcínou, ktorou sa očkuje len proti ovčím kiahňam. Vírus ovčích kiahní sa ďalej nachádza už len v kombinovaných vakcínach, a to Priorix Tetra a ProQuad. "O vhodnosti použitia týchto vakcín, ktoré sú však určené na imunizáciu proti viacerým ochoreniam, je potrebné poradiť sa v konkrétnych prípadoch s ošetrujúcim lekárom," dodala Jurkemíková.