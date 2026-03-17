ŠÚKL: Vlani odniesli Slováci do lekární vyše 242 ton liekového odpadu
ŠÚKL opätovne pripomína, že lieky nie sú bežný odpad a ľudia by ich nemali vhadzovať do komunálneho odpadu ani ich splachovať do toaliet.
Autor TASR
Bratislava 17. marca (TASR) - Slováci odovzdali v roku 2025 do lekární viac ako 242 ton liekového odpadu. Počas jarného zberu sa vyzbieralo viac ako 99 ton odpadu, počas jesenného viac ako 143 ton. Náklady na jeho likvidáciu presiahli 830.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) Lucia Balážiková.
ŠÚKL opätovne pripomína, že lieky nie sú bežný odpad a ľudia by ich nemali vhadzovať do komunálneho odpadu ani ich splachovať do toaliet. Pri nesprávnej likvidácii totiž hrozí, že účinné látky z liekov preniknú do pôdy, prípadne kontaminujú podzemné vody. Medzi rizikové patria napríklad lieky s obsahom hormónov, lieky na neurologické ochorenia alebo antibiotiká, ktoré pri nesprávnej likvidácii zvyšujú riziko vzniku antibiotickej rezistencie.
„Nespotrebované lieky vždy odneste do lekárne,“ zdôraznil riaditeľ ŠÚKL Roman Dorčík.
Liekový odpad je zároveň potrebné správne vytriediť. Do lekárne patria výhradne lieky vo vnútornom obale, ako napríklad blister, tuba či fľaštička. Papierový obal a príbalový leták patria do modrého kontajnera na papier. Medzi nebezpečný liekový odpad nepatria ani výživové doplnky, kozmetika či zdravotnícke pomôcky, ktoré možno zlikvidovať ako bežný odpad.
Liekový odpad sa následne likviduje v certifikovaných spaľovniach pri extrémne vysokých teplotách, čím sa zabezpečí, aby sa účinné látky nedostali do ovzdušia ani do prírodných ekosystémov. Jeho likvidáciu financuje štát. Cena za zneškodnenie jednej tony je zároveň násobne vyššia ako pri bežnom odpade.
ŠÚKL taktiež pripomína, že najlepším spôsobom, ako minimalizovať množstvo liekového odpadu, je zodpovedné nakupovanie liekov. „Predtým, než si vypýtate ďalšie balenie ‚do zásoby‘, zvážte, či ho skutočne spotrebujete,“ odkazuje Dorčík.
