ŠÚKL: Z lekární sa vyzbieralo takmer 106 ton nespotrebovaných liekov

Bratislava 20. júla (TASR) - Z lekární na Slovensku sa vlani vyzbieralo takmer 106 ton nespotrebovaných liekov. V priemere išlo o 49,03 kilogramu na jednu lekáreň. Vyplýva to z výročnej správy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) za minulý rok.



Najväčší objem liekov sa vyzbieral v Bratislavskom kraji - 34.313 kilogramov. Nasledovali Trenčiansky (15.082 kilogramov), Žilinský (14.151 kilogramov), Trnavský (12.685 kilogramov), Nitriansky (10.921 kilogramov) a Banskobystrický kraj (8194 kilogramov). V Prešovskom kraji sa vyzbieralo 5807 kilogramov a v Košickom zase 4754 kilogramov nespotrebovaných liekov.



Zber sa realizuje na jar a jeseň. Minulý rok sa však v jesennom intervali neuskutočnil. ŠÚKL to odôvodnil prerušením činnosti dvoch spaľovní, v ktorých odpad zneškodňuje.



Do lekární majú ľudia nosiť nespotrebované tablety, kapsuly a čapíky v blistroch, sirupy aj kvapky vo fľaštičkách, masti, krémy či gély v tubách a téglikoch. Tiež použité injekčné striekačky so zatavenou ihlou, inzulínové perá a ampulky injekčných roztokov. Naopak, nepatria tam zdravotnícke pomôcky, dietetické potraviny, výživové doplnky, detská výživa, kozmetické výrobky ani iný sortiment zakúpený v lekárni, ktorý nie je liekom.