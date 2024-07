Z lekární už vyzbierali takmer 215 ton liekového odpadu, potvrdil ŠÚKL

Bratislava 25. júla (TASR) - Zo slovenských lekární sa od začiatku aktuálneho zberu vyzbieralo takmer 215 ton nespotrebovaných liekov. Odviezli ich zatiaľ z 1889 lekární. Zber sa ešte nezrealizoval v 181 lekárňach. Pre TASR to potvrdil Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).



Slovenská lekárnická komora a Asociácia prevádzkovateľov sieťových lekární na začiatku roka upozornili na hromadenie pacientmi nespotrebovaných liekov v lekárňach. Poukázali vtedy na to, že ŠÚKL zber naposledy zabezpečil v marci minulého roka. Ten reagoval, že vlaňajší jesenný zber bol obmedzený, a to z dôvodu zatvorenia spaľovní a vzhľadom na ukončenie pôvodnej zmluvy platnej do 31. decembra.



Aktuálny zvoz sa začal v apríli. Prioritou boli lekárne, kde sa odpad hromadil najviac. Spoločnosť, ktorá zber po novom zabezpečuje, avizovala, že lieky zo všetkých zazmluvnených lekární plánuje vyzbierať do štyroch mesiacov, teda do konca augusta.