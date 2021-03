V SR nebola šarža AstraZenecy, ktorú preverujú pre prípady trombózy

Bratislava 11. marca (TASR) - Na Slovensko nebola dovezená šarža vakcíny AstraZeneca, ktorú preverujú pre prípady trombózy vyskytujúcej sa u niektorých pacientov v Rakúsku. TASR o tom informovala hovorkyňa Štátneho ústavu na kontrolu liečiv (ŠÚKL) Magdaléna Jurkemíková. Ako doplnila, ŠÚKL po podaní tejto vakcíny dosiaľ nezaznamenal hlásenia podozrení na trombembolické ani iné vaskulárne ochorenia.



V Rakúsku preventívne stiahli danú šaržu z trhu po tom, čo sa vyskytlo niekoľko prípadov trombózy. "Podľa výsledkov predbežného preskúmania nič nenasvedčuje tomu, že by prípady trombózy boli spôsobené očkovaním. Trombóza nie je uvedená v možných nežiaducich účinkoch vakcíny a nepatrí medzi typické nežiaduce účinky vakcín," skonštatovala hovorkyňa.



Predmetná šarža bola podľa Jurkemíkovej dovezená do 17 krajín v počte jeden milión očkovacích dávok. Okrem Rakúska preventívne pozastavili očkovanie touto šaržou aj iné krajiny, napríklad Estónsko, Litva, Luxembursko a Lotyšsko. Takisto tam realizujú podrobné prešetrovanie.



Prípadom sa zaoberá aj Výbor pre hodnotenie rizík liekov (PRAC) Európskej liekovej agentúry, v ktorom má ŠÚKL svojich zástupcov. "V súlade so súčasne dostupnými informáciami počet trombembolických komplikácií u očkovaných ľudí nie je vyšší ako u bežnej populácie. Ku dňu 9. marca 2021 bolo zaznamenaných 22 prípadov trombembolických komplikácií u troch miliónov ľudí zaočkovaných vakcínou COVID-19 Vaccine AstraZeneca v Európskom hospodárskom priestore," informovala Jurkemíková.



ŠÚKL ubezpečuje, že akékoľvek podozrenia na závažné nežiaduce účinky sú podrobne preskúmané na úrovni Slovenska i EÚ a v prípade, že by sa preukázalo akékoľvek zdravotné riziko, prijmú potrebné kroky.