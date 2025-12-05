< sekcia Slovensko
Súkromné školy: Postup školského výboru je prejav neúcty k občanom
Asociácia súkromných škôl a školských zariadení upozornila, že petíciám ešte pred schválením školských zákonov nevenoval pozornosť ani parlament, ani prezident SR, ani samotný školský výbor.
Autor TASR
Bratislava 5. decembra (TASR) - Asociácia súkromných škôl a školských zariadení (ASŠŠZ) považuje štvrtkový (4. 12.) postup členov Výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za prejav neúcty k občanom. Kritizovala, že koaliční poslanci sa nezúčastnili na rokovaní výboru k dvom petíciám namiereným proti zmenám v školských zákonoch, a tým zmarili jeho konanie. TASR o tom informovala prezidentka asociácie Eva Ohraďanová.
„Postup považujeme za prejav hlbokej neúcty občanom a za popretie základných princípov participácie verejnosti na tvorbe politík. Ak sa poslanci nedokážu zaoberať petíciami s takýmto počtom podpisov, vysielajú tým spoločnosti veľmi nebezpečný signál,“ uviedla Ohraďanová. Ako doplnila, petícia Naše deti a školy si nedáme a petícia Takto nie! obsahujú viac ako 120.000 podpisov občanov SR.
ASŠŠZ zároveň upozornila, že petíciám ešte pred schválením školských zákonov nevenoval pozornosť ani parlament, ani prezident SR Peter Pellegrini, ani samotný školský výbor. „Petície patria medzi najsilnejšie nástroje občianskeho vplyvu. Majú slúžiť na nápravu legislatívneho procesu a ochranu verejného záujmu. O to zarážajúcejšie je, že im v čase schvaľovania zákonov nikto z kompetentných nevenoval pozornosť,“ dodala prezidentka asociácie.
Školský výbor mal vo štvrtok prerokovať petíciu Naše deti a školy si nedáme a tiež petíciu Takto nie! proti už schváleným školským zákonom. Petície boli parlamentu predložené ešte pred samotným schválením zákonov. Zmeny v školských zákonoch sa týkali aj úpravy spôsobu určovania školských obvodov či vzniku nového inštitútu verejného poskytovateľa výchovy a vzdelávania, ktorý má prednostne prijímať žiakov podľa príslušnosti verejného školského obvodu. Súkromným či cirkevným školám, ktoré nebudú registrované ako verejný poskytovateľ výchovy a vzdelávania, bude finančný normatívny príspevok znížený o 20 percent.
