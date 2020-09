Súkromné zdravotné poisťovne kritizujú dofinancovanie štátnej poisovne

Bratislava 30. septembra (TASR) - Súkromné zdravotné poisťovne kritizujú krok štátu dofinacovať Všeobecnú zdravotnú poisťovňu sumou 300 miliónov eur. Návrh predložilo v stredu Ministerstvo zdravotníctva SR na schválenie vládnemu kabinetu. Rokovanie o návrhu však prerušili.



Návrh naliať do štátnej zdravotnej poisťovne 300 miliónov eur z daní všetkých daňových poplatníkov vrátane poistencov súkromných zdravotných poisťovní je podľa najväčšej súkromnej ZP Dôvera hazardom so zdravím.



"Vláda týmto svojím krokom ukazuje, že sa na férové financovanie zdravotnej starostlivosti pre všetkých poistencov na Slovensku vykašlala. Nepriamo trestá dva milióny poistencov za to, že dôverujú súkromným zdravotným poisťovniam. Poukazujeme na to, že milión poistencov ZP Dôvera je zároveň poistencami štátu," uviedol pre TASR jej PR špecialista Matej Štepianský.



Poukázal na to, že sú to deti, dôchodcovia, nezamestnaní a rodičia na materskej, na ktorých vláda šetrí tým, že z roka na rok za nich platí menšie poistné, pričom náklady na liečbu stúpajú. Vláda SR podľa súkromnej ZP svojimi krokmi upiera prístup k zdravotnej starostlivosti bezmála polovici obyvateľov Slovenska.



"Sme z toho v šoku. Ani sme netušili, že je na tom VšZP už znova až tak zle – suma 300 miliónov eur nás extrémne prekvapila, odhadované chýbajúce zdroje boli pre celý sektor 200 miliónov eur," uviedla pre TASR hovorkyňa Union ZP Beáta Dupaľová Ksenzsighová.



Doplnila, že tento krok považujú za extrémne nekorektný a neférový, pretože ide aj o peniaze ich poistencov.